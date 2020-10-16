أبرز التسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمواطنين

الرياض (صدى):
على الرغم من تقديم الدولة العديد من التسهيلات والمبادرات والقروض لدعم المواطنين وأصحاب المشروعات إلا أنها غير معروفة لدى الكثيرين مما يتسبب في فوات العديد من الفرص .
ونستعرض في هذا التقرير أهم القروش والمبادرات التي تقدمها عدة جهات حكومية :
1- صندوق التنمية الصناعي : يقدم خيارات تمويلية كالأرض أو قرض أو مويل الإستحواذ الخاص بعمليات الإستحواذ بكافة أنواعها ، وتتراوح مدة السداد من 5 إلى 7 سنوات .
2- برنامج الدعم السكني : يقدم تمويل يصل إلى 500 ألف ريال حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة ، ودعم 100 % لمن يقل دخله عن 14 ألف ريال دون التقيد بعدد أفراد الأسرة ، كما يتيح تمويل أعلى من نصف مليون ريال مع سداد العميل القسط كامل ، بجانب مبادرة "الرهن الميسر " ويمكن معرفة تفاصيل عبر زيارة موقع سكني أو تطبيق المستشار العقاري ، وفقاً لـ " عكاظ " .
3- مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين التابعة لصندوق التنمية العقاري ، ويقدم تمويل إضافي يصل إلى 20 % من قيمة العقار أو 140 ألف ، وغيرا من مبادرات تخص المدنيين وموظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين .
4- مبادرة أرض وقرض ، تابعة لوزارة الإسكان وتقدم أسعار مدعمة، ومبادرة تجديد المساجن للمستفيدين المدنيين أقل من 50سنة .
4- بنك التنمية الإجتماعية : يقدم مبادرات عديدة لأصحاب الدخل المنخفض ومنها برنامج تمويل الأسر لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتكاليف الزواج ، وتمويل لترميم المنازل ، "كنف " للأرامل والمطلقات .
5- برنامج كفالة من وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة وتشجيع البنوك على الدعم ، وتصل قيمة مبادرات التحفيز إلى 10 مليارات ريال .
6- صندوق التنمية الزراعي : يقدم قروض تمويلية تشغيلية في جميع مجالات المشاريع الزراعية .