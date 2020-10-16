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أبرز التسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمواطنين

Time منذ 56 دقيقة
Views 2385
أبرز التسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمواطنين

الرياض (صدى):
على الرغم من تقديم الدولة العديد من التسهيلات والمبادرات والقروض لدعم المواطنين وأصحاب المشروعات إلا أنها غير معروفة لدى الكثيرين مما يتسبب في فوات العديد من الفرص .

ونستعرض في هذا التقرير أهم القروش والمبادرات التي تقدمها عدة جهات حكومية :

1- صندوق التنمية الصناعي : يقدم خيارات تمويلية كالأرض أو قرض أو مويل الإستحواذ الخاص بعمليات الإستحواذ بكافة أنواعها ، وتتراوح مدة السداد من 5 إلى 7 سنوات .

2- برنامج الدعم السكني : يقدم تمويل يصل إلى 500 ألف ريال حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة ، ودعم 100 % لمن يقل دخله عن 14 ألف ريال دون التقيد بعدد أفراد الأسرة ، كما يتيح تمويل أعلى من نصف مليون ريال مع سداد العميل القسط كامل ، بجانب مبادرة "الرهن الميسر " ويمكن معرفة تفاصيل عبر زيارة موقع سكني أو تطبيق المستشار العقاري ، وفقاً لـ " عكاظ " .

3- مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين التابعة لصندوق التنمية العقاري ، ويقدم تمويل إضافي يصل إلى 20 % من قيمة العقار أو 140 ألف ، وغيرا من مبادرات تخص المدنيين وموظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين .

4- مبادرة أرض وقرض ، تابعة لوزارة الإسكان وتقدم أسعار مدعمة، ومبادرة تجديد المساجن للمستفيدين المدنيين أقل من 50سنة .

4- بنك التنمية الإجتماعية : يقدم مبادرات عديدة لأصحاب الدخل المنخفض ومنها برنامج تمويل الأسر لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتكاليف الزواج ، وتمويل لترميم المنازل ، "كنف " للأرامل والمطلقات .

5- برنامج كفالة من وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة وتشجيع البنوك على الدعم ، وتصل قيمة مبادرات التحفيز إلى 10 مليارات ريال .

6- صندوق التنمية الزراعي : يقدم قروض تمويلية تشغيلية في جميع مجالات المشاريع الزراعية .

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
عنده اصابة شديده الظاهر تعاقد سمسره يبون يتخلصون منه لاعب مايستاهل 2 مليون
صالح
بالفعل هذا ما سيحدث لو كان الدفن بفلوس الناس
واضح*** وصريح***
شكرا كابتن حسين،، وفيت وكفيت، وأمتعت وأغضبت وأسعدت، وهذا حال إبن آدم ليس كامل،بل يتمنى الوفى والكمال،، تمنياتنا لك بالتوفيق ومزيد من النجاح،يابو عمر..
واضح*** وصريح***
شكرا كابتن حسين،، وفيت وكفيت، وأمتعت وأغضبت وأسعدت، وهذا حال إبن آدم ليس كامل،بل يتمنى الوفى والكمال،، تمنياتنا لك بالتوفيق ومزيد من النجاح،يابو عمر..
احمد
افهمو النظام الاقتصادي داخل السعوديه سيكون نظااام أوروبي... يعني هذي اشاعه وجس نبض ولاكن نعم في المستقبل سيكون برسوم والي معه قرشين يستغلها في شي ينفعه مثل أرض أو غيره والكماليات ضيااع القروش والي معه مره معها راتب ياخذ راتبها وياهبه في شي ينفعهم الحريم يضيعون القروش ومضحوك عليهم صافقبها لين تقلك خذ دراهمي وبكيفك بس فكني شرك ماعليك بترضى اليوم الثاني

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