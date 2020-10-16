«الحصيني»: اليوم أول الوسم وأيامه 52 يومًا

علي القحطاني (صدى):
أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة 29/ 2/ 1442هـ، أول أيام الوسم وما قبله، بواكير الوسم تنتظره العرب على أحر من الجمر.
وقال عبدالعزيز الحصيني، أن أيامه 52 يومًا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية منه، مضيفًا: " جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته سهيل "اليماني"، الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية.
وتابع" الحصيني": " الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل ويأتي بعده المربعانية، ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار ونجومه أربعة "العواء والسماك والغفر الزبانا"، لافتًا إلى أنه سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله إذا ما حدثت فيه أمطار.
واستطرد: " فيه تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب، وفيه تبدأ المنخفضات بالتأثير على المملكة والخليج، كما أن الأجواء فيه نهارًا في ثلثه الأول تميل للاعتدال، والثاني يكون معتدلًا، وآخره يبرد " .