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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1520
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا على معظم المناطق. فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الاعدام في مثل هذه الحالات هو العقاب الذي يجب ان يطبق ضد المجرمين و فورا بدون تأجيل لكي يرتدع كل من تسول له نفسه السيئه
محمد الروقي- الجوف
والله فيه له أغنية رهيبة غناها بجلسة على العو ومعه طلال مداح وفنانين كثار ، لحد الآن أسمعها كل فترة ( كل ماذكرتك ياغالي ) طرررب والله رهيبه
ابو عمار
حسبي الله عليها الحقيره
ابو عمار
اتصور لو تم فرض رسوم على المقابر ستمتاىء ثلاجة الموتى في المستشفيات بالمتوفين
A.awad
ثبت شرعاً إن الخلل بـمـخـك .... وحنا نقول ليش تصرفاته وكلامه البذي على اللاعبن الآخرين وخاصتاً لما يتطرق لأمهات اللاعبين بكلام نـجـس مثل وجـهه...الشخص هذا غير طبيعي عـقـله ملوث أوتربيته عليها ؟؟؟؟؟؟؟ حلوه اللي مايحب النصر في عقله خلل ،،الطيور على أشباهاهاتقع ..!!!

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