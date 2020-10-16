‏ بالفيديو.. حسين عبدالغني: هناك احتكاكات كنت أتمنى ألا أفعلها

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الأهلي المعتزل حديثًا حسين عبدالغني، أمس الخميس، على الاحتكاكات والصراعات التي حدثت بينه وبين لاعبين آخرين في الملعب خلال مسيرته الكروية.
وقال حسين عبدالغني، خلال مشاركته مع برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية" : " كل اللاعبين يعرفون أن ما يحدث داخل الملعب يظل داخل الملعب، ولكن هو تنافس رياضي لا أكثر ولا أقل، وبالتأكيد هناك احتكاكات كنت أتمنى ألا أفعلها " .
وكان حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي السابق، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، أمس الخميس، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا.