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‏ بالفيديو.. حسين عبدالغني: هناك احتكاكات كنت أتمنى ألا أفعلها

Time منذ 58 دقيقة
Views 1804
‏ بالفيديو.. حسين عبدالغني: هناك احتكاكات كنت أتمنى ألا أفعلها

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الأهلي المعتزل حديثًا حسين عبدالغني، أمس الخميس، على الاحتكاكات والصراعات التي حدثت بينه وبين لاعبين آخرين في الملعب خلال مسيرته الكروية.

وقال حسين عبدالغني، خلال مشاركته مع برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية" : " كل اللاعبين يعرفون أن ما يحدث داخل الملعب يظل داخل الملعب، ولكن هو تنافس رياضي لا أكثر ولا أقل، وبالتأكيد هناك احتكاكات كنت أتمنى ألا أفعلها " .

وكان حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي السابق، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، أمس الخميس، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
موضوع الصور كانت محرمه في الماضي واما الان فلا بأس ان يعلق الانسان صورته او صورة ابوه او جده لذكرى وللمعرفه لاطفاله مثلا والمشكوك في امره هو عمل تمثال لوجهه ابيه او له شخصيا كأن يعمل مجسم من الطين او الصلصال ويضعه في ركن المنزل فهذا فيه اختلاف
ابو عمار
ان كانت ساحره فتستحق القتل
ابو عمار
موضوع العربون او العربان فيه اختلاف بين العلماء واكثرهم يحرمه ولا يجيزه من باب اكل مال الناس بالباطل بأستثناء الامام احمد بن حنبل واتباعه يرون ان العربون حلال وجائز اخذه ولا يحق لشاري المطالبه بالعربون الذي دفعه للبائع لانه حبس البضاعه ولكن من منطلق اخلاقي لو اعاد البائع العربون للمشتري فهذا افضل و سيعوضه الله خيرا منه
بخيت
عندنا دواعش في السعوديه نساء ورجال فيه داعشيه اسمها الداعيه الصغيره في تويتر ووحده اسمها ايمان كردي والكثير من الحسابات التي تنشر الغلو والتشدد والتكفير والإقصاء والتحريم يا ناس يجب القضاء على هؤلاء وتدمير فكر الصحوه السلفيه المشركه

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