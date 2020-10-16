متحدث «مكافحة الفساد» يعلق على قضايا الاستيلاء على مبالغ قاربت 700 مليون ريال (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
علق المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، أمس الخميس، على القضايا التي أعلنت عنها الهيئة من الاستيلاء على كل تلك المبالغ التي قاربت 700 مليون ريال.
وقال أحمد الحسين، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "العربية"، أن الاستيلاء على تلك المبالغ الضخمة تم باستغلال المتهمين لضعف الجهة الحكومية في الرقابة على إجراءات المشاريع من ناحية الطرح ومتابعة التنفيذ.
وأكد متحدث مكافحة الفساد، أن هذا ما تلحظه الهيئة في كثير من الجهات الحكومية في متابعة مشاريعها، حيث إن لديها ضعفاً في الرقابة ما يترتب عليه تعثر المشاريع وعدم الاستفادة منها وتنفيذها بشكل معيب، لافتًا إلى أن استغلال العقود كثيراً ما يفتح باباً للفساد في المشاريع كما حدث من تعدٍ على المال العام وتقويض جهود الدولة الرامية إلى التنمية.
وطالب "الحسين" جميع الجهات بتفعيل دورها الرقابي بما يكفل تنفيذها على الوجه المطلوب والحفاظ على أموال الدولة ومكتسباتها، لافتًا إلى أنه وفق النظام سيتم التحفظ على الأموال التي تم ضبطها مع متابعة استرداد كل ما استولي عليه، ومصادرة المبالغ محل الجرائم من رشاوى وغيرها.
وأشار إلى أن العقوبات تختلف وفق الاتهام والجريمة الموجهة لكل منهم كرشوة وغسيل أموال وغيرهما، وتصل العقوبات إلى الحد الأقصى وهو السجن 15 سنة، لافتاً إلى أن مؤشر الفساد لم يرتفع في المملكة والذي تحدده تقارير دولية، كما أن آخر تقرير دولي أظهر تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب بالمملكة.