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متحدث «مكافحة الفساد» يعلق على قضايا الاستيلاء على مبالغ قاربت 700 مليون ريال (فيديو)

Time منذ ساعة
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متحدث «مكافحة الفساد» يعلق على قضايا الاستيلاء على مبالغ قاربت 700 مليون ريال (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
علق المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، أمس الخميس، على القضايا التي أعلنت عنها الهيئة من الاستيلاء على كل تلك المبالغ التي قاربت 700 مليون ريال. 

وقال أحمد الحسين، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "العربية"، أن الاستيلاء على تلك المبالغ الضخمة تم باستغلال المتهمين لضعف الجهة الحكومية في الرقابة على إجراءات المشاريع من ناحية الطرح ومتابعة التنفيذ.

وأكد متحدث مكافحة الفساد، أن هذا ما تلحظه الهيئة في كثير من الجهات الحكومية في متابعة مشاريعها، حيث إن لديها ضعفاً في الرقابة ما يترتب عليه تعثر المشاريع وعدم الاستفادة منها وتنفيذها بشكل معيب، لافتًا إلى أن استغلال العقود كثيراً ما يفتح باباً للفساد في المشاريع كما حدث من تعدٍ على المال العام وتقويض جهود الدولة الرامية إلى التنمية.

وطالب "الحسين" جميع الجهات بتفعيل دورها الرقابي بما يكفل تنفيذها على الوجه المطلوب والحفاظ على أموال الدولة ومكتسباتها، لافتًا إلى أنه وفق النظام سيتم التحفظ على الأموال التي تم ضبطها مع متابعة استرداد كل ما استولي عليه، ومصادرة المبالغ محل الجرائم من رشاوى وغيرها. 

وأشار إلى أن العقوبات تختلف وفق الاتهام والجريمة الموجهة لكل منهم كرشوة وغسيل أموال وغيرهما، وتصل العقوبات إلى الحد الأقصى وهو السجن 15 سنة، لافتاً إلى أن مؤشر الفساد لم يرتفع في المملكة والذي تحدده تقارير دولية، كما أن آخر تقرير دولي أظهر تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب بالمملكة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
موضوع الصور كانت محرمه في الماضي واما الان فلا بأس ان يعلق الانسان صورته او صورة ابوه او جده لذكرى وللمعرفه لاطفاله مثلا والمشكوك في امره هو عمل تمثال لوجهه ابيه او له شخصيا كأن يعمل مجسم من الطين او الصلصال ويضعه في ركن المنزل فهذا فيه اختلاف
ابو عمار
ان كانت ساحره فتستحق القتل
ابو عمار
موضوع العربون او العربان فيه اختلاف بين العلماء واكثرهم يحرمه ولا يجيزه من باب اكل مال الناس بالباطل بأستثناء الامام احمد بن حنبل واتباعه يرون ان العربون حلال وجائز اخذه ولا يحق لشاري المطالبه بالعربون الذي دفعه للبائع لانه حبس البضاعه ولكن من منطلق اخلاقي لو اعاد البائع العربون للمشتري فهذا افضل و سيعوضه الله خيرا منه
بخيت
عندنا دواعش في السعوديه نساء ورجال فيه داعشيه اسمها الداعيه الصغيره في تويتر ووحده اسمها ايمان كردي والكثير من الحسابات التي تنشر الغلو والتشدد والتكفير والإقصاء والتحريم يا ناس يجب القضاء على هؤلاء وتدمير فكر الصحوه السلفيه المشركه

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