سلطان الحربي حكما لمباراة الهلال أمام العين

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن أسماء حكام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث تقام مباراة الهلال والعين تحت صافرة الحكم المحلي سلطان الحربي.
وتُقام مباراة الهلال والعين، مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد 2020/2021م.
وفي سياق متصل، تشهد مباراة الباطن والأهلي إدارة الحكم خالد الطريس، بينما النصر والفتح: ماجد الشمراني، أما الاتحاد والاتفاق: تركي الخضير، الشباب وأبها: محمد الهويش، التعاون والفيصلي: فيصل البلوي، الوحدة والقادسية: خالد صلوي، ضمك والرائد: شكري الحنفوش.