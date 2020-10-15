الهلال في طريقه لشراء عقد الفنزويلي يفيرسون

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن إدارة الهلال اقتربت من الاتفاق مع نادي سانتوس البرازيلي، لشراء عقد الفنزويلي الدولي يفيرسون سوتيلدو لاعب الوسط، خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت التقارير، أن الهلال اتفق مع النادي البرازيلي على كثير من البنود، على أن يتم إنهاء هذا الملف في غضون أيام قليلة، حيث يعد اللاعب من أهم مواهب فنزويلا، ويبلغ من العمر 23 عاماً.
ويشارك اللاعب الشاب في مركز الجناح الأيسر مع فريقه البرازيلي، الذي يعتبر أحد أهم نجومه، وخاض آخر مباراة له قبل يومين برفقة منتخبه الفنزويلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، حيث لعب بديلاً أمام البارجواي.