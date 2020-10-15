الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال في طريقه لشراء عقد الفنزويلي يفيرسون

Time منذ 26 دقيقة
Views 1527
الهلال في طريقه لشراء عقد الفنزويلي يفيرسون

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن إدارة الهلال اقتربت من الاتفاق مع نادي سانتوس البرازيلي، لشراء عقد الفنزويلي الدولي يفيرسون سوتيلدو لاعب الوسط، خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن الهلال اتفق مع النادي البرازيلي على كثير من البنود، على أن يتم إنهاء هذا الملف في غضون أيام قليلة، حيث يعد اللاعب من أهم مواهب فنزويلا، ويبلغ من العمر 23 عاماً.

ويشارك اللاعب الشاب في مركز الجناح الأيسر مع فريقه البرازيلي، الذي يعتبر أحد أهم نجومه، وخاض آخر مباراة له قبل يومين برفقة منتخبه الفنزويلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، حيث لعب بديلاً أمام البارجواي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

GsT👻
شفط فلوس بسس
GsT👻
أصحاب الفود ترك ناس خبيثين وغشاشين يبيعون اكلاتهم بأسعار مبالغ فيها جداً ولسخرية القدر أن بعض الناس يشترون منهم وهم لايعوون خطورة هذا الفعل
GsT👻
المرور وساهر هم سبب فقر الناس شفطوا أموال لاحصر لها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
GsT👻
راسلهم بإلغاء المخالفة وقل انا رابط حزام الأمان
GsT👻
قديم المقطع ذا له يمكن سنة وهذولاء عصابة ms13 الخطرة وهم كانوا حاقدين على هذا الشرطي المسكين وقتلوه بدم بارد والحقيقة تلك الدولة لا يوجد بها أمن قوي العصابات مسيطرة عليها وحتى المكسيك وكولومبيا والبرازيل

أخر الأخبار

مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة بسوريا
مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة بسوريا
Time منذ 8 دقائق Views 1225
الهلال في طريقه لشراء عقد الفنزويلي يفيرسون
الهلال في طريقه لشراء عقد الفنزويلي يفيرسون
Time منذ 26 دقيقة Views 1527
خلل فني يضرب تويتر
خلل فني يضرب تويتر
Time منذ 35 دقيقة Views 1446
ناصر الجديع : ماذا عن فريق غاب عنه لاعب وخسر بالاربعة
ناصر الجديع : ماذا عن فريق غاب عنه لاعب وخسر بالاربعة
Time منذ 56 دقيقة Views 402
حقيقة وجود تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والعلاج الكيماوي
حقيقة وجود تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والعلاج الكيماوي
Time منذ ساعة Views 1719
النصر والاتحاد يتفقان على إغلاق القضية المرفوعة بينهما
النصر والاتحاد يتفقان على إغلاق القضية المرفوعة بينهما
Time منذ ساعتين Views 2403
ناصر الجديع : الهلال تعرض لكارثه وتصدر مجموعته الاسيوية
ناصر الجديع : الهلال تعرض لكارثه وتصدر مجموعته الاسيوية
Time منذ ساعتين Views 436
المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات التوصيلات في 5 أحياء بجدة 
المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات التوصيلات في 5 أحياء بجدة 
Time منذ ساعتين Views 1969
حسين عبدالغني : أي إنسان يلعب النصر ولا يحبه يكون فيه خلل في عقله
حسين عبدالغني : أي إنسان يلعب النصر ولا يحبه يكون فيه خلل في عقله
Time منذ 3 ساعات Views 888
عبدالعزيز اليوسف : ماهي الصفقات التي سيرضى بها الاتحاد من أجل التنازل عن حقه
عبدالعزيز اليوسف : ماهي الصفقات التي سيرضى بها الاتحاد من أجل التنازل عن حقه
Time منذ 3 ساعات Views 584