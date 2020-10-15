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حقيقة وجود تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والعلاج الكيماوي

Time منذ 7 دقائق
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حقيقة وجود تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والعلاج الكيماوي

واشنطن (صدى):
نصحت الجمعية الأمريكية للسرطان، مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج بما فيه العلاج الكيماوي بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، كون مرضى السرطان معرضين أكثر من غيرهم لمضاعفات الإنفلونزا.

وأكد الدكتور أحمد الشهري، استشاري الأورام، إنه لا بأس لأخذ مرضى السرطان ولمن يخضعون للعلاج الكيماوي وأيضًا المتعافين من لقاحات الإنفلونزا الموسمية، بل هو من الأفضل لهم لمنع الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها التي قد تكون أشد على مرضى السرطان.

وأشار الدكتور الشهري، إلى أنه لا يوجد هناك تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا والعلاج الكيماوي؛ لأن هذه التطعيمات مكونة من فيروسات ميتة غير قادرة على أنها تشكل إصابة بالإنفلونزا الموسمية، فأخذ هذه التطعيمات مهم خصوصًا في هذا الموسم لوجود فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
الله يحميك يا حميدان ...بس العنوان خوفني فكرت هوه ...على العموم الله يرحمها ويرحم والدايا وجميع موتى المسلمين 🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻
بلبل البحر
يا ليت يعاقب بمثل ما اقترفت يداه.. ويسجن مؤبد..
بلبل البحر
الله ينتقم منهم ويجعلهم عبرة لغيرهم، والله يفرج هم الزوجين مما قدر عليهم
Nasser
أنا مجدد استمارة اكترونياً ..
ابن حزم
ولا كأن صار شيء

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