حقيقة وجود تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والعلاج الكيماوي

واشنطن (صدى):
نصحت الجمعية الأمريكية للسرطان، مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج بما فيه العلاج الكيماوي بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، كون مرضى السرطان معرضين أكثر من غيرهم لمضاعفات الإنفلونزا.
وأكد الدكتور أحمد الشهري، استشاري الأورام، إنه لا بأس لأخذ مرضى السرطان ولمن يخضعون للعلاج الكيماوي وأيضًا المتعافين من لقاحات الإنفلونزا الموسمية، بل هو من الأفضل لهم لمنع الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها التي قد تكون أشد على مرضى السرطان.
وأشار الدكتور الشهري، إلى أنه لا يوجد هناك تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا والعلاج الكيماوي؛ لأن هذه التطعيمات مكونة من فيروسات ميتة غير قادرة على أنها تشكل إصابة بالإنفلونزا الموسمية، فأخذ هذه التطعيمات مهم خصوصًا في هذا الموسم لوجود فيروس كورونا.