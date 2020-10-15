المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات التوصيلات في 5 أحياء بجدة 

جدة (صدى):
بدأت شركة المياه الوطنية استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في 5 أحياء بجدة، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لشبكات المياه وخطوط الربط بتلك الأحياء والتأكد من جهوزية الخدمة.
وتضمنت الأحياء الجديدة التي دخلت الخدمة:" اللؤلؤ، البشائر، الفلاح، ومخططي الهدى الشفا بحي الحمدانية " بشمال وشمال شرق المحافظة، حيث أن هذه الخدمة ستسهم في الاستغناء عن متوسط 1,000 رحلة صهريج كانت تخدم سكان تلك الأحياء يوميًا.
وجاءت هذه الخدمة ضمن أعمال الشركة التنموية التي تنفذها لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وزيادة نسبة التغطية لخدمة المياه بالشبكات في جدة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج التخفيض والاستغناء عن خدمة الطلب بالصهاريج.