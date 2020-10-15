الأعداد السابقة للصحيفة

المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات التوصيلات في 5 أحياء بجدة 

Time منذ ساعة
Views 1716
المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات التوصيلات في 5 أحياء بجدة 

جدة (صدى):
بدأت شركة المياه الوطنية استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في 5 أحياء بجدة، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لشبكات المياه وخطوط الربط بتلك الأحياء والتأكد من جهوزية الخدمة.

وتضمنت الأحياء الجديدة التي دخلت الخدمة:" اللؤلؤ، البشائر، الفلاح، ومخططي الهدى الشفا بحي الحمدانية " بشمال وشمال شرق المحافظة، حيث أن هذه الخدمة ستسهم في الاستغناء عن متوسط 1,000 رحلة صهريج كانت تخدم سكان تلك الأحياء يوميًا.

وجاءت هذه الخدمة ضمن أعمال الشركة التنموية التي تنفذها لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وزيادة نسبة التغطية لخدمة المياه بالشبكات في جدة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج التخفيض والاستغناء عن خدمة الطلب بالصهاريج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سلسبيل
الله يحميك يا حميدان ...بس العنوان خوفني فكرت هوه ...على العموم الله يرحمها ويرحم والدايا وجميع موتى المسلمين 🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻
بلبل البحر
يا ليت يعاقب بمثل ما اقترفت يداه.. ويسجن مؤبد..
بلبل البحر
الله ينتقم منهم ويجعلهم عبرة لغيرهم، والله يفرج هم الزوجين مما قدر عليهم
Nasser
أنا مجدد استمارة اكترونياً ..
ابن حزم
ولا كأن صار شيء

أخر الأخبار

حقيقة وجود تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والعلاج الكيماوي
حقيقة وجود تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والعلاج الكيماوي
Time منذ 7 دقائق Views 1192
النصر والاتحاد يتفقان على إغلاق القضية المرفوعة بينهما
النصر والاتحاد يتفقان على إغلاق القضية المرفوعة بينهما
Time منذ ساعة Views 2053
ناصر الجديع : الهلال تعرض لكارثه وتصدر مجموعته الاسيوية
ناصر الجديع : الهلال تعرض لكارثه وتصدر مجموعته الاسيوية
Time منذ ساعة Views 353
المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات التوصيلات في 5 أحياء بجدة 
المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات التوصيلات في 5 أحياء بجدة 
Time منذ ساعة Views 1716
حسين عبدالغني : أي إنسان يلعب النصر ولا يحبه يكون فيه خلل في عقله
حسين عبدالغني : أي إنسان يلعب النصر ولا يحبه يكون فيه خلل في عقله
Time منذ ساعة Views 604
عبدالعزيز اليوسف : ماهي الصفقات التي سيرضى بها الاتحاد من أجل التنازل عن حقه
عبدالعزيز اليوسف : ماهي الصفقات التي سيرضى بها الاتحاد من أجل التنازل عن حقه
Time منذ ساعة Views 435
الغيامة : النصر لم يقل الحقيقة في قضيته مع الاتحاد وهو المذنب وبيانه لم يكن صادق
الغيامة : النصر لم يقل الحقيقة في قضيته مع الاتحاد وهو المذنب وبيانه لم يكن صادق
Time منذ ساعة Views 462
أحمد موسى يقترب من الانتقال إلى الاتحاد 
أحمد موسى يقترب من الانتقال إلى الاتحاد 
Time منذ ساعة Views 2421
اول تعليق لحسين عبدالغني بعد اعتزاله
اول تعليق لحسين عبدالغني بعد اعتزاله
Time منذ ساعة Views 647
ناصر الفهد : أنا أول لاعب سعودي يسجل هدف للمنتخب السعودي ويتاهل لكأس العالم
ناصر الفهد : أنا أول لاعب سعودي يسجل هدف للمنتخب السعودي ويتاهل لكأس العالم
Time منذ ساعتين Views 517