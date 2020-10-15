الأعداد السابقة للصحيفة

الموت يفجع السجين في أمريكا حميدان التركي

Time منذ 30 دقيقة
Views 2698
Comment 1
الموت يفجع السجين في أمريكا حميدان التركي

عادل الحربي (صدى):
توفيت اليوم والدة السجين في أمريكا حميدان التركي.

وأعلنت الأسرة أن الصلاة عليها الساعة ستكون الرابعة عصرا في مقبرة شمال الرياض.

و اعتقل حميدان التركي في الولايات المتحدة، منذ ١٣ عام عندما كان طالب دكتوراه مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا.

واعتقل مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة. واعتقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وقررت المحكمة في عام ٢٠١١ تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا، وذلك لحسن سلوكه .

ويسعى تركي وعائلته ومحاميه إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه، أو ترحيله إلى المملمة كي يقضي باقي فترة محكوميته. ويقول التركي، إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وإنها لفقت ضده.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
فك الله اسرهم واعادهم لذويهم وللوطن سالمين غانمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
مواطن غيور
لاتنسوا التحقيق في الطريق الدائري بالباحة وسبب مروره من قرية مدير النقل السابق وأيضاً تنفيذ بعض الطرق لتمر من أملاك أشخاص مقابل رشوة فتشوا بدقة سوف يظهر لكم أشياء لن تتوقعوها
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. مخترش الماخووذ ..

أخر الأخبار

الغيامة : النصر لم يقل الحقيقة في قضيته مع الاتحاد وهو المذنب وبيانه لم يكن صادق
الغيامة : النصر لم يقل الحقيقة في قضيته مع الاتحاد وهو المذنب وبيانه لم يكن صادق
Time منذ 5 دقائق Views 145
أحمد موسى يقترب من الانتقال إلى الاتحاد 
أحمد موسى يقترب من الانتقال إلى الاتحاد 
Time منذ 17 دقيقة Views 1544
اول تعليق لحسين عبدالغني بعد اعتزاله
اول تعليق لحسين عبدالغني بعد اعتزاله
Time منذ 27 دقيقة Views 427
ناصر الفهد : أنا أول لاعب سعودي يسجل هدف للمنتخب السعودي ويتاهل لكأس العالم
ناصر الفهد : أنا أول لاعب سعودي يسجل هدف للمنتخب السعودي ويتاهل لكأس العالم
Time منذ 29 دقيقة Views 315
الموت يفجع السجين في أمريكا حميدان التركي
الموت يفجع السجين في أمريكا حميدان التركي
Time منذ 30 دقيقة Views 2698
ناقد رياضي : اللي طبق على الهلال في البطولة الأسيوية غير نظامي
ناقد رياضي : اللي طبق على الهلال في البطولة الأسيوية غير نظامي
Time منذ 31 دقيقة Views 290
مواطنتان ترويان تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين(فيديو)
مواطنتان ترويان تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين(فيديو)
Time منذ 46 دقيقة Views 1611
ضبط 2953 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
ضبط 2953 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
Time منذ 56 دقيقة Views 1456
حالفه تصور مع الخرفان
حالفه تصور مع الخرفان
Time منذ ساعة Views 469
الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فييتو حتى 2023
الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فييتو حتى 2023
Time منذ ساعة Views 2874