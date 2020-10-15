مواطنتان ترويان تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين(فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشفت مواطنتان، اليوم الخميس عن تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين.
وقالت جيهان الطويرقي خلال حديثها في برنامج " الراصد " إنها أصيبت بالمرض للمرة الأولى عام 2007 واستمر معها 7 سنوات، ثم تعافت منه بعد جرعات الكيماوي وعملية إزالة الثدي.
وأضافت أن أطفالها قاموا بحلق شعرهم مثلها عندما كانت تأخذ جرعات الكيماوي، وأن ابنتها الصغيرة كانت تجهز لها حبوب الكورتزون المخصصة لها قبل الجرعة في الوقت المحدد لها.
وتابعت أن الإصابة الثانية كانت عام 2019 وكانت تشعر بتعب متواصل، وعندما شاهدها ابنها في تلك الوضع طلب منها السفر خارج المملكة، وبعد الفحص تأكدت إصابتها ثانية وشُفيت سريعا، بسبب الكشف المبكر.