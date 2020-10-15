الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنتان ترويان تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين(فيديو)

Time منذ 46 دقيقة
Views 1611
Comment 1
مواطنتان ترويان تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين(فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشفت مواطنتان، اليوم الخميس عن تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين.

وقالت جيهان الطويرقي خلال حديثها في برنامج " الراصد " إنها أصيبت بالمرض للمرة الأولى عام 2007 واستمر معها 7 سنوات، ثم تعافت منه بعد جرعات الكيماوي وعملية إزالة الثدي.

وأضافت أن أطفالها قاموا بحلق شعرهم مثلها عندما كانت تأخذ جرعات الكيماوي، وأن ابنتها الصغيرة كانت تجهز لها حبوب الكورتزون المخصصة لها قبل الجرعة في الوقت المحدد لها.

وتابعت أن الإصابة الثانية كانت عام 2019 وكانت تشعر بتعب متواصل، وعندما شاهدها ابنها في تلك الوضع طلب منها السفر خارج المملكة، وبعد الفحص تأكدت إصابتها ثانية وشُفيت سريعا، بسبب الكشف المبكر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
فك الله اسرهم واعادهم لذويهم وللوطن سالمين غانمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
مواطن غيور
لاتنسوا التحقيق في الطريق الدائري بالباحة وسبب مروره من قرية مدير النقل السابق وأيضاً تنفيذ بعض الطرق لتمر من أملاك أشخاص مقابل رشوة فتشوا بدقة سوف يظهر لكم أشياء لن تتوقعوها
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. مخترش الماخووذ ..

أخر الأخبار

الغيامة : النصر لم يقل الحقيقة في قضيته مع الاتحاد وهو المذنب وبيانه لم يكن صادق
الغيامة : النصر لم يقل الحقيقة في قضيته مع الاتحاد وهو المذنب وبيانه لم يكن صادق
Time منذ 5 دقائق Views 142
أحمد موسى يقترب من الانتقال إلى الاتحاد 
أحمد موسى يقترب من الانتقال إلى الاتحاد 
Time منذ 17 دقيقة Views 1542
اول تعليق لحسين عبدالغني بعد اعتزاله
اول تعليق لحسين عبدالغني بعد اعتزاله
Time منذ 27 دقيقة Views 427
ناصر الفهد : أنا أول لاعب سعودي يسجل هدف للمنتخب السعودي ويتاهل لكأس العالم
ناصر الفهد : أنا أول لاعب سعودي يسجل هدف للمنتخب السعودي ويتاهل لكأس العالم
Time منذ 29 دقيقة Views 315
الموت يفجع السجين في أمريكا حميدان التركي
الموت يفجع السجين في أمريكا حميدان التركي
Time منذ 30 دقيقة Views 2681
ناقد رياضي : اللي طبق على الهلال في البطولة الأسيوية غير نظامي
ناقد رياضي : اللي طبق على الهلال في البطولة الأسيوية غير نظامي
Time منذ 31 دقيقة Views 290
مواطنتان ترويان تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين(فيديو)
مواطنتان ترويان تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين(فيديو)
Time منذ 46 دقيقة Views 1611
ضبط 2953 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
ضبط 2953 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
Time منذ 56 دقيقة Views 1456
حالفه تصور مع الخرفان
حالفه تصور مع الخرفان
Time منذ ساعة Views 469
الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فييتو حتى 2023
الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فييتو حتى 2023
Time منذ ساعة Views 2874