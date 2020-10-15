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الهلال يواصل تدريباته استعدادًا للعين بمشاركة فواز الطريس

Time منذ 3 دقائق
Views 1129
الهلال يواصل تدريباته استعدادًا للعين بمشاركة فواز الطريس

طلال الغامدي (صدى):
واصل نادي الهلال مرانه الرئيسي اليوم الخميس استعدادا لملاقاة ضيفه فريق "العين "مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وعقد المدير الفني رازفان لوشيسكو، اجتماعا بالفريق قبل بدء المران، حيث طبق من خلاله عددا من الجمل الفنية، التي يود انتهاجها في لقاء العين، فيما واصل "سلمان الفرج وسالم الدوسري وفهد العبدان" برامجهم اللياقية والتأهيلية.

وشارك اللاعب " فواز الطريس"بالمناورة التي فرضها رازفان على جزء من الملعب، فيما تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن سعد بن نافل".

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أحدث التعليقات

زائر
وصلت 5000 مستاجر عندي وطلع من البيت وخلاها في كوتي كنت ابغي يفصلوها يوم هي الفين وثلاثه لكن
abdul
الله! الله! الله! عنتر شايل سيفه بأَى
ابو محمد 😎 ✍️
انه مقروود ، شخللوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تقليعاات عمياء ..
abdul
كيف تتم الدراسة في بلد يجرّم اصلا مبدأ التعدد ويدخل المعدد في السجن. عملوا الدراسة في السعودية او البنغلاديش، ام في سجون المعددين في بريطانية؟

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