الهلال يواصل تدريباته استعدادًا للعين بمشاركة فواز الطريس

طلال الغامدي (صدى):
واصل نادي الهلال مرانه الرئيسي اليوم الخميس استعدادا لملاقاة ضيفه فريق "العين "مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وعقد المدير الفني رازفان لوشيسكو، اجتماعا بالفريق قبل بدء المران، حيث طبق من خلاله عددا من الجمل الفنية، التي يود انتهاجها في لقاء العين، فيما واصل "سلمان الفرج وسالم الدوسري وفهد العبدان" برامجهم اللياقية والتأهيلية.
وشارك اللاعب " فواز الطريس"بالمناورة التي فرضها رازفان على جزء من الملعب، فيما تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن سعد بن نافل".