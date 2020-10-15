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رئاسة شؤون الحرمين تبدأ بث مباشر بزاوية "360" درجة للحرمين الشريفين

Time منذ 36 دقيقة
Views 1403
رئاسة شؤون الحرمين تبدأ بث مباشر بزاوية "360" درجة للحرمين الشريفين

مكة المكرمة (صدى):
تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات للبدء بمشروع البث المباشر من الحرمين الشريفين، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، ويهدف المشروع إلى نقل بث حي ومباشر عبر كاميرات ثابتة تنقل الصورة بزاوية (360) درجة، وسيكون البث متاحاً على مدار (24) ساعة.

وسيتم الربط مع منصة "منارة الحرمين"، حيث سيتمكن المسلمون في مختلف بقاع الأرض من الدخول إلى التطبيق في هواتفهم الذكية، ومشاهدة البث المباشر للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في أي وقت بكل يسر وسهولة.

يشار إلى أن منصة "منارة الحرمين" تبث خطب الجمعة للحرمين الشريفين، والدروس العلمية، والمحاضرات، والكلمات الوعظية، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال، كما تُمكن من التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

كما يذكر أن وحدة التحول الرقمي تتبع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى التعاون مع شركاء التحول الرقمي في مختلف القطاعات المعنية وتسريع وتمكين التحول الرقمي في المملكة، وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي يعكس رؤيتنا الرقمية.

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أحدث التعليقات

زائر
وصلت 5000 مستاجر عندي وطلع من البيت وخلاها في كوتي كنت ابغي يفصلوها يوم هي الفين وثلاثه لكن
abdul
الله! الله! الله! عنتر شايل سيفه بأَى
ابو محمد 😎 ✍️
انه مقروود ، شخللوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تقليعاات عمياء ..
abdul
كيف تتم الدراسة في بلد يجرّم اصلا مبدأ التعدد ويدخل المعدد في السجن. عملوا الدراسة في السعودية او البنغلاديش، ام في سجون المعددين في بريطانية؟

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