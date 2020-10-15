مسؤول : إذا استمر التعليم عن بعد ستنهار المدارس الأهلية (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أكد عبدالعزيز العواد عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف السعودية، من تأثير استمر التعليم عن بعد.
وقال العواد خلال حديثه في برنامج "ياهلا"، إذا استمر التعليم عن بعد.. سوف تنهار المدارس الأهلية، والآن كل مستثمر يعيد حسابته، لأنه سيكون هناك خسائر كبيرة جدا.
وأضاف أن الدعم الذي تقدمه الدولة قبل الجائحة لم يكن بالملايين، والمدرسة التي بها 300 طالب كان يجيها دعم من 15 إلى 30 ألف فقط في العام.
وأشار إلى أن المدارس الأهلية خسرت من 350 إلى 400 ألف طالب هذا العام، مؤكدًا أن مستوى الالتحاق برياض الأطفال فيها انخفض بنسبة 95%،.
وأوضح أن المدراس ألغت من 30 -40% من الوظائف الإدارية والتعليمية بها! مشيرًا إلى أن هذا يعتبر انهيار لهذه المؤسسات الصغيرة.