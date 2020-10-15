سليمان الجعيلان يُهاجم "بغلف" : "لا يوجد مهنية لإظهار تغريدته المستفزة" (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي سليمان الجعيلان، تغريدة قديمة لعضو شرف نادي النصر عبدالعزيز بغلف عن الهلال، مؤكدًا أنها تغريدة مستفزة.
وقال الجعيلان: "طبعاً إعلام التحريف والتزييف عندهم استعداد للتنظير عن الأخلاق الرياضية ولكن ما عندهم المهنية الإعلامية ليظهروا وينتقدوا مثل هذه التغريدة المستفزة".
وكان "الجعيلان" قد ذكر في تصريحات تليفزيونية، أنه " ضد أي إساءة لأي شخص في الوسط الرياضي لكن أيضا نحن ضد استفزازات الأعضاء الذهبيين للجمهور".
يذكر أن تغريدة "بغلف" تعود إلى نوفمبر 2019، قبل نهائي دوري أبطال آسيا بيومين، والذي فاز فيه الهلال ذهابًا وإيابًا وحقق اللقب.