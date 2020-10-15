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سليمان الجعيلان يُهاجم "بغلف" : "لا يوجد مهنية لإظهار تغريدته المستفزة" (فيديو)

Time منذ ساعة
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سليمان الجعيلان يُهاجم "بغلف" : "لا يوجد مهنية لإظهار تغريدته المستفزة" (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي سليمان الجعيلان، تغريدة قديمة لعضو شرف نادي النصر عبدالعزيز بغلف عن الهلال، مؤكدًا أنها تغريدة مستفزة.

وقال الجعيلان: "طبعاً إعلام التحريف والتزييف عندهم استعداد للتنظير عن الأخلاق الرياضية ولكن ما عندهم المهنية الإعلامية ليظهروا وينتقدوا مثل هذه التغريدة المستفزة".

وكان "الجعيلان" قد ذكر في تصريحات تليفزيونية، أنه " ضد أي إساءة لأي شخص في الوسط الرياضي لكن أيضا نحن ضد استفزازات الأعضاء الذهبيين للجمهور".

يذكر أن تغريدة "بغلف" تعود إلى نوفمبر 2019، قبل نهائي دوري أبطال آسيا بيومين، والذي فاز فيه الهلال ذهابًا وإيابًا وحقق اللقب.

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أحدث التعليقات

زائر
وصلت 5000 مستاجر عندي وطلع من البيت وخلاها في كوتي كنت ابغي يفصلوها يوم هي الفين وثلاثه لكن
abdul
الله! الله! الله! عنتر شايل سيفه بأَى
ابو محمد 😎 ✍️
انه مقروود ، شخللوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تقليعاات عمياء ..
abdul
كيف تتم الدراسة في بلد يجرّم اصلا مبدأ التعدد ويدخل المعدد في السجن. عملوا الدراسة في السعودية او البنغلاديش، ام في سجون المعددين في بريطانية؟

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