بالفيديو.. والدة أسير يمني مُفرج عنه تكشف عن المأساة : "هيكل عظمي يمشي على عكاز"

فهمي محمد (صدى):
أوضحت والدة أحد اليمنين الذين أُفرج عنهم في صفقة تباديلة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، أن جميعهم كانوا على شكل هياكل عظمية.
وقالت والدة المفرج عنه خلال حديث تلفزيوني، إنها صُدمت من وضع المفرج عنهم؛ حيث كانوا عبارة عن هياكل عظمية وغالبيتهم لا يقدرون على السير دون استخدام العكاز.
وتابعت أنهم كانوا يعانون من سوء التغذية وعدم حصولهم على العلاج بعد إصابتهم بالمرض، مشيرة إلى أن ابنها ألقي القبض قبل 3 سنوات وكان عمره 17 عاما، واتُّهم بأنه يقدم احداثيات للجيش اليمني، رغم أنه كان مسافراً ولاعلاقه له بالجيش.