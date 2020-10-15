الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. والدة أسير يمني مُفرج عنه تكشف عن المأساة : "هيكل عظمي يمشي على عكاز"

Time منذ 20 دقيقة
Views 1480
بالفيديو.. والدة أسير يمني مُفرج عنه تكشف عن المأساة : "هيكل عظمي يمشي على عكاز"

فهمي محمد (صدى):
أوضحت والدة أحد اليمنين الذين أُفرج عنهم في صفقة تباديلة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، أن جميعهم كانوا على شكل هياكل عظمية.

وقالت والدة المفرج عنه خلال حديث تلفزيوني، إنها صُدمت من وضع المفرج عنهم؛ حيث كانوا عبارة عن هياكل عظمية وغالبيتهم لا يقدرون على السير دون استخدام العكاز.

وتابعت أنهم كانوا يعانون من سوء التغذية وعدم حصولهم على العلاج بعد إصابتهم بالمرض، مشيرة إلى أن ابنها ألقي القبض قبل 3 سنوات وكان عمره 17 عاما، واتُّهم بأنه يقدم احداثيات للجيش اليمني، رغم أنه كان مسافراً ولاعلاقه له بالجيش.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
محمد
امي ارملة ومريضة فشل كلوي وحنا فقراء والله العظيم وهذا الشهر فصلوها من حساب المواطن، لكن الله في الملك وهو اعلم بالحال.

أخر الأخبار

بالفيديو.. طبيب يكشف سبب آلام الديسك وأسفل الظهر
بالفيديو.. طبيب يكشف سبب آلام الديسك وأسفل الظهر
Time منذ 3 دقائق Views 1052
بالفيديو.. اقتصادي يكشف سبب عدم قدرة المنتج التركي على المنافسة في أسواق المملكة 
بالفيديو.. اقتصادي يكشف سبب عدم قدرة المنتج التركي على المنافسة في أسواق المملكة 
Time منذ 8 دقائق Views 1209
بالفيديو.. والدة أسير يمني مُفرج عنه تكشف عن المأساة : "هيكل عظمي يمشي على عكاز"
بالفيديو.. والدة أسير يمني مُفرج عنه تكشف عن المأساة : "هيكل عظمي يمشي على عكاز"
Time منذ 20 دقيقة Views 1480
تورطت في البر وغرزت
تورطت في البر وغرزت
Time منذ 26 دقيقة Views 408
مضاربة بالسيوف بين جيران في المغرب
مضاربة بالسيوف بين جيران في المغرب
Time منذ 27 دقيقة Views 312
إزالة أكثر من 200 إعلانًا إلكترونيًا يحمل ادعاءات طبية مخالفة
إزالة أكثر من 200 إعلانًا إلكترونيًا يحمل ادعاءات طبية مخالفة
Time منذ 28 دقيقة Views 1289
الرفق بالحيوان
الرفق بالحيوان
Time منذ 28 دقيقة Views 292
عدنان جستنية: أخشى التدخلات في شكوى الاتحاد ضد النصر و "تمييع القضية"
عدنان جستنية: أخشى التدخلات في شكوى الاتحاد ضد النصر و "تمييع القضية"
Time منذ 35 دقيقة Views 1561
الفرق بين معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل عند الاقتراض
الفرق بين معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل عند الاقتراض
Time منذ 42 دقيقة Views 1455
فيديو مؤثر لأسرة أحد الأسرى وهم يستقبلونه بالأحضان
فيديو مؤثر لأسرة أحد الأسرى وهم يستقبلونه بالأحضان
Time منذ 53 دقيقة Views 1923