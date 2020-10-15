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بالفيديو.. اقتصادي يكشف سبب عدم قدرة المنتج التركي على المنافسة في أسواق المملكة 

Time منذ 8 دقائق
Views 1209
بالفيديو.. اقتصادي يكشف سبب عدم قدرة المنتج التركي على المنافسة في أسواق المملكة 

ماجد القزيز (صدى):
قال الكاتب الاقتصادي الأستاذ عبدالعزيز المقبل:" علينا أن نعترف أن المنتج التركي لا يستطيع المنافسة في أسواقنا لا من ناحية الجودة ولا الأسعار، ولا الثقة ".

وأضاف المقبل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" المؤشرات تؤكد أننا لا نحتاج المنتج  التركي على رفوف المستهلك المحلي ".

وأشار المقبل:" هناك اجترار سياسي تركي يدفع بالاقتصاد إلى مغامرات غير محسوبة "، مبينا:" المؤشرات توحي بأن هناك نفاذ للمخزونات والوسائل والأدوات التي تستغل تركيا فيها التواجد خاصة مع الممارسات الميدانية والسياسية ".

وعلى صعيد متصل، رأى الكاتب محمد الساعد أننا أمام هجمة عنصرية فاشية تركية تحاول استرداد الأمجاد العثمانية على حساب العرب والمملكة.

وأبان الساعد خلال اتصال هاتفي ببرنامج " يا هلا ":" السعوديون أصبحوا على يقين تام أن عدوهم في المنطقة هو تركيا "، مشددا:" يجب على شعب المملكة أن يأخذ موقفا حازما من تلك الأحلام التوسعية التركية ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
محمد
امي ارملة ومريضة فشل كلوي وحنا فقراء والله العظيم وهذا الشهر فصلوها من حساب المواطن، لكن الله في الملك وهو اعلم بالحال.

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