الأعداد السابقة للصحيفة

إزالة أكثر من 200 إعلانًا إلكترونيًا يحمل ادعاءات طبية مخالفة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1289
إزالة أكثر من 200 إعلانًا إلكترونيًا يحمل ادعاءات طبية مخالفة

حمود العنزي (صدى):
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المواقع الالكترونية بإزالة 242 إعلانًا مخالفًا ومضللًا تحمل ادعاءات تغذوية أو طبية، وتسوِّق لمنتجات وأجهزة طبية بدون تصريح.

وأوضحت "الهيئة" أنه جرى رصد تلك الإعلانات خلال شهر أغسطس الماضي، وتضمنت 148 مخالفة للائحة التنفيذية لنظام الغذاء، و94 مخالفة للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ولائحة نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وتنوعت الإعلانات المخالفة بين ادعاءات تغذوية وصحية، ومدى صلاحية المواد الغذائية لاستخدامها في الوقاية والتخفيف أو العلاج من مرض أو اضطراب مما يخالف اللوائح الفنية والتعاميم الصادرة من الهيئة، وتداول مستحضرات صيدلانية وعشبية قبل تسجيلها لدى "الهيئة"، وبيع وتسويق أجهزة ومنتجات طبية بدون تصريح، والإعلان عن بيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة ومجهولة المصدر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
محمد
امي ارملة ومريضة فشل كلوي وحنا فقراء والله العظيم وهذا الشهر فصلوها من حساب المواطن، لكن الله في الملك وهو اعلم بالحال.

أخر الأخبار

بالفيديو.. طبيب يكشف سبب آلام الديسك وأسفل الظهر
بالفيديو.. طبيب يكشف سبب آلام الديسك وأسفل الظهر
Time منذ 3 دقائق Views 1052
بالفيديو.. اقتصادي يكشف سبب عدم قدرة المنتج التركي على المنافسة في أسواق المملكة 
بالفيديو.. اقتصادي يكشف سبب عدم قدرة المنتج التركي على المنافسة في أسواق المملكة 
Time منذ 8 دقائق Views 1202
بالفيديو.. والدة أسير يمني مُفرج عنه تكشف عن المأساة : "هيكل عظمي يمشي على عكاز"
بالفيديو.. والدة أسير يمني مُفرج عنه تكشف عن المأساة : "هيكل عظمي يمشي على عكاز"
Time منذ 20 دقيقة Views 1477
تورطت في البر وغرزت
تورطت في البر وغرزت
Time منذ 26 دقيقة Views 408
مضاربة بالسيوف بين جيران في المغرب
مضاربة بالسيوف بين جيران في المغرب
Time منذ 27 دقيقة Views 312
إزالة أكثر من 200 إعلانًا إلكترونيًا يحمل ادعاءات طبية مخالفة
إزالة أكثر من 200 إعلانًا إلكترونيًا يحمل ادعاءات طبية مخالفة
Time منذ 27 دقيقة Views 1289
الرفق بالحيوان
الرفق بالحيوان
Time منذ 28 دقيقة Views 292
عدنان جستنية: أخشى التدخلات في شكوى الاتحاد ضد النصر و "تمييع القضية"
عدنان جستنية: أخشى التدخلات في شكوى الاتحاد ضد النصر و "تمييع القضية"
Time منذ 34 دقيقة Views 1561
الفرق بين معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل عند الاقتراض
الفرق بين معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل عند الاقتراض
Time منذ 42 دقيقة Views 1455
فيديو مؤثر لأسرة أحد الأسرى وهم يستقبلونه بالأحضان
فيديو مؤثر لأسرة أحد الأسرى وهم يستقبلونه بالأحضان
Time منذ 53 دقيقة Views 1923