عدنان جستنية: أخشى التدخلات في شكوى الاتحاد ضد النصر و "تمييع القضية"

نواف السالم (صدى):
استنكر الناقد الرياضي عدنان جستنية، الغموض حول احتجاج نادي الاتحاد ضد نادي النصر وعدم وجود تطورات فيه، محذرًا من تدخلات قد تؤدي إلى تمييع القضية.
وتساءل "جستنية" قائلًا: "لجنة الاحتراف شرحة السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا التأخير في إصدار القرار؟ ".
وأضاف: "حقيقة هذا التأخير يدعو إلى الخوف من تدخلات تؤدي إلى تمييع القضية، سبق لي أن حذرت في مقال والآن هذا تحذيري الثاني".
وكان الناقد الرياضي، أحمد الشمراني، قد تساءل قبل يومين عن آخر مستجدات الشكوى، قائلًا: " ماهي آخر أخبار شكوى الاتحاد ضد النصر اسأل فقط لكي نصل إلى الحقيقة التي تهم النصراويين قبل الاتحاديين".
ويتهم الاتحاد، الإداري بنادي النصر مشعل السفاعي بمفاوضة لاعبيه فهد المولد وفواز القرني رغم أن عقديهما ساريين.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد خاطبت نادي النصر، لمعرفة ردها على الشكوى في مدة انتهت الأحد الماضي.