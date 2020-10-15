علي القحطاني (صدى):
كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، الفرق بين معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل عند الاقتراض بالمملكة.
وأكدت البنوك السعودية، على أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ألزمت جميع جهات التمويل بالإفصاح عن معدل النسبة السنوي "APR" بدلًا من كلفة الأجل.
وقالت البنوك السعودية أن معدل النسبة السنوي هو مؤشر متعارف عليه دوليًا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، اما كلفة الاجل هي قيمة كلفة الأجل المقدرة على المستفيد بموجب عقد التوميل ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل.