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الفرق بين معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل عند الاقتراض

Time منذ 42 دقيقة
Views 1455
الفرق بين معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل عند الاقتراض

علي القحطاني (صدى):
كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، الفرق بين معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل عند الاقتراض بالمملكة.

وأكدت البنوك السعودية، على أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ألزمت جميع جهات التمويل بالإفصاح عن معدل النسبة السنوي "APR" بدلًا من كلفة الأجل.

وقالت البنوك السعودية أن معدل النسبة السنوي هو مؤشر متعارف عليه دوليًا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، اما كلفة الاجل هي قيمة كلفة الأجل المقدرة على المستفيد بموجب عقد التوميل ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
محمد
امي ارملة ومريضة فشل كلوي وحنا فقراء والله العظيم وهذا الشهر فصلوها من حساب المواطن، لكن الله في الملك وهو اعلم بالحال.

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