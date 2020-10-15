التعليم تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، موعد استكمال المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد، بالتعاون مع إدارات التطوير والتدريب في مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد ستنطلق يوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول لمدة 5 أيام تدريبية لكل مجموعة، مؤكدة على أهمية تحديث بيانات المتدربين والمتدربات المرشحين والمرشحات وعددهم (126) وفق المجموعات والتواريخ المحددة.
وأضافت أن طريقة التحديث تكون من خلال الرابط الإلكتروني:هنا، مبينةً أنّ روابط القاعة الافتراضية لحضور البرنامج سيتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمتدربين والمتدربات.