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التعليم تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد

Time منذ ساعة
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التعليم تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، موعد استكمال المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد، بالتعاون مع إدارات التطوير والتدريب في مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين عن بُعد ستنطلق يوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول لمدة 5 أيام تدريبية لكل مجموعة، مؤكدة على أهمية تحديث بيانات المتدربين والمتدربات المرشحين والمرشحات وعددهم (126) وفق المجموعات والتواريخ المحددة.

 

وأضافت أن طريقة التحديث تكون من خلال الرابط الإلكتروني:هنا، مبينةً أنّ روابط القاعة الافتراضية لحضور البرنامج سيتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمتدربين والمتدربات.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه جاء يسلم عليكم بعد الحظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
محمد
امي ارملة ومريضة فشل كلوي وحنا فقراء والله العظيم وهذا الشهر فصلوها من حساب المواطن، لكن الله في الملك وهو اعلم بالحال.

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