وزير الرياضية الإيطالي يفتح النار على "رونالدو" بعد إصابته بكورونا

وكالات (صدى):
وجه وزير الرياضة الإيطالي فينتشينتسو سبادافورا اتهاما إلى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بخرق البروتوكول الصحي، بسفره إلى إيطاليا عقب إصابته بفيروس كورونا.
وفي التفاصيل علق سبادافورا على عودة رونالدو: ”أعتقد أن رونالدو قام بخرق بروتوكول الصحة، إذا لم يكن هنالك تصريح يسمح له بالسفر، بحسب تصريحاته لشبكة ”راي 1“ الإيطالية. “.
ويذكر أن رونالدو سافر للانضمام لمعسكر منتخب بلاده قبل مواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، ويوم الثلاثاء أعلن الاتحاد البرتغالي إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد، وأمس الأربعاء عاد رونالدو لمدينة تورينو، وأوضح يوفنتوس أن رونالدو عاد في رحلة طبية مصرح بها من السلطات الصحية المختصة، بناء على طلب اللاعب، وسيواصل التواجد في عزل صحي داخل منزله“.