الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الرياضية الإيطالي يفتح النار على "رونالدو" بعد إصابته بكورونا

Time منذ 21 دقيقة
Views 1360
وزير الرياضية الإيطالي يفتح النار على "رونالدو" بعد إصابته بكورونا

وكالات (صدى):
وجه وزير الرياضة الإيطالي فينتشينتسو سبادافورا اتهاما إلى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بخرق البروتوكول الصحي، بسفره إلى إيطاليا عقب إصابته بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل علق سبادافورا على عودة رونالدو: ”أعتقد أن رونالدو قام بخرق بروتوكول الصحة، إذا لم يكن هنالك تصريح يسمح له بالسفر، بحسب تصريحاته لشبكة ”راي 1“ الإيطالية. “.

ويذكر أن رونالدو سافر للانضمام لمعسكر منتخب بلاده قبل مواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، ويوم الثلاثاء أعلن الاتحاد البرتغالي إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد، وأمس الأربعاء عاد رونالدو لمدينة تورينو، وأوضح يوفنتوس أن رونالدو عاد في رحلة طبية مصرح بها من السلطات الصحية المختصة، بناء على طلب اللاعب، وسيواصل التواجد في عزل صحي داخل منزله“.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الداهيه
دخخين هذا استفتاء لمتابعي الداهيه... لو قال انه بعبقريته الفذه سيقضي على الحوثيين وينهي حرب اليمن في عام...هل انتم مصدقوه...؟
ابوبدر
الله يرحمه ويغفر له.
الداهيه
دخين تبون حكم سماحتي...؟
الداهيه
يا الله يا كريم .... رجيناك.. حسن خاتمه تخارجنا من دنيا رديه... افراحها اتراح... وما فيها مستراح...
أبو أمجد
الحل بالرياض بعد تنفيذ الشروط ال١٣ غير كذا مامعاكم الا الاهانه بكل شعوب العالم انتم وخنازيركم النابحين باسمكم

أخر الأخبار

نصائح للتخلص من مشكلة النفخة المزعجة
نصائح للتخلص من مشكلة النفخة المزعجة
Time منذ 25 ثانية Views 1002
رسميا.. التعاون يجدد للكاميروني ليندر تاوامبا
رسميا.. التعاون يجدد للكاميروني ليندر تاوامبا
Time منذ 4 دقائق Views 1162
الإعدام ينتظر 5 ذئاب تناوبوا على اغتصاب مراهقة
الإعدام ينتظر 5 ذئاب تناوبوا على اغتصاب مراهقة
Time منذ 8 دقائق Views 117
حفيد البنا يواجه فتاة استدرجها واغتصبها داخل فندق بسويسرا
حفيد البنا يواجه فتاة استدرجها واغتصبها داخل فندق بسويسرا
Time منذ 13 دقيقة Views 1316
مأساة فتاة فقدت بصرها بسبب عملية تجميل
مأساة فتاة فقدت بصرها بسبب عملية تجميل
Time منذ 18 دقيقة Views 161
وزير الرياضية الإيطالي يفتح النار على "رونالدو" بعد إصابته بكورونا
وزير الرياضية الإيطالي يفتح النار على "رونالدو" بعد إصابته بكورونا
Time منذ 21 دقيقة Views 1360
"النيابة" تُحذر من التصرف في أموال الورثة القصّر قبل حصرها وتكشف عقوبته
"النيابة" تُحذر من التصرف في أموال الورثة القصّر قبل حصرها وتكشف عقوبته
Time منذ 28 دقيقة Views 1400
فيديو.. رد فعل صادم لعروس اكتشفت خيانة عريسها يوم زفافها
فيديو.. رد فعل صادم لعروس اكتشفت خيانة عريسها يوم زفافها
Time منذ 38 دقيقة Views 339
الله يستر لا تصير موضه في الزواجات
الله يستر لا تصير موضه في الزواجات
Time منذ 49 دقيقة Views 392
مواطن تورط مع عامله الجديد
مواطن تورط مع عامله الجديد
Time منذ 50 دقيقة Views 394