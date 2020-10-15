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وظائف شاغرة في الدفاع المدني

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة في الدفاع المدني

الرياض (صدى):
طرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وظائف عسكرية شاغرة للمديرية العامة للدفاع المدني "رجال" على رتب "وكيل رقيب - عريف – جندي أول".

واشترطت الإدارة على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، و حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

وتابعت الإدارة شروطها بألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية، وأن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر منصة "أبشر – التوظيف"، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2/3/1442هـ وحتى يوم السبت الموافق 7/3/1442هـ.

وأكدت الإدارة على ضرورة تعبئة الحقول خلال التقديم بمنتهى الدقة، حيث سيتم استبعاد كل من توجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

لارسال الطلبات إضغط الرابط التالي: هنا.

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أحدث التعليقات

الداهيه
دخخين هذا استفتاء لمتابعي الداهيه... لو قال انه بعبقريته الفذه سيقضي على الحوثيين وينهي حرب اليمن في عام...هل انتم مصدقوه...؟
ابوبدر
الله يرحمه ويغفر له.
الداهيه
دخين تبون حكم سماحتي...؟
الداهيه
يا الله يا كريم .... رجيناك.. حسن خاتمه تخارجنا من دنيا رديه... افراحها اتراح... وما فيها مستراح...
أبو أمجد
الحل بالرياض بعد تنفيذ الشروط ال١٣ غير كذا مامعاكم الا الاهانه بكل شعوب العالم انتم وخنازيركم النابحين باسمكم

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