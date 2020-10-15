وفاة لاعب نادي الوحدة السابق في حادث مروري

ماجد محمد (صدى):
لقى لاعب نادي الوحدة وبني ياس السابق الإماراتي سلطان سيف، مصرعه اليوم الخميس إثر حادث مروري.
وفي التفاصيل كتب نادي بني ياس عبر حسابه”تويتر“: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى سلطان سيف لاعب نادي بني ياس السابق، نسأل الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".
ومن جهته كتب أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم السابق بنادي الوحدة الإماراتي: ”تعازينا الحارة للأخ الكابتن سيف سلطان المحرزي بوفاة ابنه لاعب الوحدة السابق سلطان سيف، اللهم ارحمه واغفر له وصبّر أهله وإنا لله وإنا إليه راجعون".