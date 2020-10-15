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بالفيديو.. طبيب يوضح سبب الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة بكورونا مؤخرًا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طبيب يوضح سبب الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة بكورونا مؤخرًا

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي عن سبب الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة بكورونا مؤخرًا.

وقال العنزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" ارتفاع آخر يومين يعبر عن تهاون واضح بالإجراءات الوقائية كما يحدث في بعض الأسواق والمقاهي والمطاعم ".

وشدد العنزي، قائلا:" يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية وفاءً لأنفسنا وأهالينا ووطننا وجهود وزارة الصحة والجهود الأمنية ولذا لابد من الإبلاغ عن المتهاونين ".

وأشار إلى أن جميع الإحصائيات الوبائية تعبر عن المرحلة المقبلة للوباء كل ذلك يعتمد على التزام الشخص وإحساسه بالمسؤولية، مشددا:" يجب إغلاق محل أي شخص يسمح بدخول مخالف لمحله ليكون عبرة لغيره ".

 

 

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أحدث التعليقات

الداهيه
دخخين هذا استفتاء لمتابعي الداهيه... لو قال انه بعبقريته الفذه سيقضي على الحوثيين وينهي حرب اليمن في عام...هل انتم مصدقوه...؟
ابوبدر
الله يرحمه ويغفر له.
الداهيه
دخين تبون حكم سماحتي...؟
الداهيه
يا الله يا كريم .... رجيناك.. حسن خاتمه تخارجنا من دنيا رديه... افراحها اتراح... وما فيها مستراح...
أبو أمجد
الحل بالرياض بعد تنفيذ الشروط ال١٣ غير كذا مامعاكم الا الاهانه بكل شعوب العالم انتم وخنازيركم النابحين باسمكم

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