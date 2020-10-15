بالفيديو.. طبيب يوضح سبب الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة بكورونا مؤخرًا

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي عن سبب الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة بكورونا مؤخرًا.
وقال العنزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" ارتفاع آخر يومين يعبر عن تهاون واضح بالإجراءات الوقائية كما يحدث في بعض الأسواق والمقاهي والمطاعم ".
وشدد العنزي، قائلا:" يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية وفاءً لأنفسنا وأهالينا ووطننا وجهود وزارة الصحة والجهود الأمنية ولذا لابد من الإبلاغ عن المتهاونين ".
وأشار إلى أن جميع الإحصائيات الوبائية تعبر عن المرحلة المقبلة للوباء كل ذلك يعتمد على التزام الشخص وإحساسه بالمسؤولية، مشددا:" يجب إغلاق محل أي شخص يسمح بدخول مخالف لمحله ليكون عبرة لغيره ".