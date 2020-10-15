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نظام المياه الجديد يُحدد المخالفات والعقوبات

Time منذ ساعة
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نظام المياه الجديد يُحدد المخالفات والعقوبات

عادل الحربي (صدى):
وافق مجلس الوزراء على نظام المياه الجديد في يونيو الماضي، وبدأ نفاذه منذ أيام.

ويهدف النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وضمان توفير إمدادات المياه، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة، ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي.

ويُحدد النظام مهام وزارة المياه والبيئة والزراعة ومسؤولياتها، مهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومسؤولياتها، البنى الأساسية للمياه وكشف التسريبات، استخدام المياه وتعريفاتها وترشيد استخدامها.

كما يُحدد النظام الخزن الاستراتيجي للمياه وخدمات المياه، ومصادر المياه وملكيتها، أنشطة الحفر والتنقيب، الحماية الصحية والبيئية للمياه وتدابير حماية مصادر المياه، وكذلك المخالفات والعقوبات.

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أحدث التعليقات

الداهيه
دخخين هذا استفتاء لمتابعي الداهيه... لو قال انه بعبقريته الفذه سيقضي على الحوثيين وينهي حرب اليمن في عام...هل انتم مصدقوه...؟
ابوبدر
الله يرحمه ويغفر له.
الداهيه
دخين تبون حكم سماحتي...؟
الداهيه
يا الله يا كريم .... رجيناك.. حسن خاتمه تخارجنا من دنيا رديه... افراحها اتراح... وما فيها مستراح...
أبو أمجد
الحل بالرياض بعد تنفيذ الشروط ال١٣ غير كذا مامعاكم الا الاهانه بكل شعوب العالم انتم وخنازيركم النابحين باسمكم

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