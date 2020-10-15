طريقة سهلة لقراءة حالات واتساب دون علم الآخرين  

وكالات (صدى):
يرغب الكثير من الأشخاص لرؤية حالات الآخرين عبر واتساب دون معرفة الطرف الآخر، مما يدفعهم للبحث عن بعض الحيل السحرية للقيام بذلك.
ونستعرض حيلة سهلة لقراءة حالات واتساب دون علم الآخرين من خلال تعطيل خاصية تأكيد قراءة الرسائل التي تجعل الطرف الآخر على علم بقراءتك لرسالته وتظهر على شكل علامتين باللون الأزرق.
وفي حال تم تعطيل ميزة تأكيد قراءة الرسائل فلن يعرف الطرف المرسل ما إذا قرأت رسالته أم ولا وبجانب ذلك يمكنك رؤية حالات جهات الاتصال دون معرفتهم أيضًا.
وللقيام بهذه الخطوة اتبع التعليمات التالية: افتح إعدادات WhatsApp Settings أولًا، انقر على الحساب Account ثم اختر الخصوصية Privacy، هنا سترى خيار تعطيل ميزة تأكيد قراءة الرسائل Read Receipt، انقر عليه، بعد تعطيل هذه الخاصية يمكنك رؤية حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.