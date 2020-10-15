زوجة البشير تحدث ضجة كبيرة في السودان بعد توقيفها مرة أخرى " صور "

الخرطوم (صدى):
أحدثت الصور المتداولة لزوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير ضجة كبيرة بعد إعادة توقيفها إثر ظهور بلاغات جديدة ضدها.
وبدت زوجة البشير في الصور المتداولة ممددة داخل سيارة وعلى وجهها آثار التعب جراء مرورها بظروف صحية معقدة، وفقا لرواية بعض السودانيين.
وأثارت زوجة البشير تعاطف السودانيين بعد ظهورها متعبة بعد توقيفها مرة أخرى، حيث حظيت صور زوجة البشير بتفاعل لافت وانتشار واسع.
ورأى بعض السودانيين أن نشر صور زوجة البشير من مقربين لها مجرد محاولة لخلق حالة من الاستعطاف بغية الإفراج عنها، رغم تورطها في العديد من البلاغات المتعلقة بجنح وشبهات فساد.