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زوجة البشير تحدث ضجة كبيرة في السودان بعد توقيفها مرة أخرى " صور "

Time منذ 23 دقيقة
Views 1515
زوجة البشير تحدث ضجة كبيرة في السودان بعد توقيفها مرة أخرى " صور "

الخرطوم (صدى):
أحدثت الصور المتداولة لزوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير ضجة كبيرة بعد إعادة توقيفها إثر ظهور بلاغات جديدة ضدها.

وبدت زوجة البشير في الصور المتداولة ممددة داخل سيارة وعلى وجهها آثار التعب جراء مرورها بظروف صحية معقدة، وفقا لرواية بعض السودانيين.

وأثارت زوجة البشير تعاطف السودانيين بعد ظهورها متعبة بعد توقيفها مرة أخرى، حيث حظيت صور زوجة البشير بتفاعل لافت وانتشار واسع.

ورأى بعض السودانيين أن نشر صور زوجة البشير من مقربين لها مجرد محاولة لخلق حالة من الاستعطاف بغية الإفراج عنها، رغم تورطها في العديد من البلاغات المتعلقة بجنح وشبهات فساد.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍂 خريف العمر
أستاذتنا الكريمة 👍🏻🌹 دائماً العقل الحر الذي لم يتعود على تبعية أحد يُحدث ضجيجاً في أي مكان يتواجد فيه من غير تحية لمنافقين المرحلة
الحربي
رحم الله الملك الصالح المغفور له بأذن الله عبدالله بن عبدالعزيز ونعم الملك، في عهده لم نعرف هذه الفتن لاتنسوني من دعائكم ، رحمك يا حبيب الشعب
انا
ان شاء الله ترجع تتوب وتتحجب مرة ثانية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين ويصبر اهله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين ويصبر اهله

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