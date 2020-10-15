"الأولمبية الدولية" تؤيد قرار إيقاف مرتضى منصور 4 أعوام

وكالات (صدى):
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، أنها خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن قرارها ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إذ أكدت اللجنة الدولية أن الأمر شأن داخلي للأولمبية المصرية، تعمل فيه سلطتها المقررة دفاعا للقوانين واللوائح الوطنية المتوافقة مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية دون أي تدخل.
وذكرت الأولمبية المصرية، أن أطلعت "الدولية" على الإجراءات التي اتخذت في مواجهة رئيس الزمالك السابق، بدءا من تقديم الشكاوى ضده وسماع أقوال الشاكين، وطلبه سماع أقواله، ورفضه المثول أمام لجنة التحقيق وانتهاء برأي لجنة التحقيق بإيقافه لمدة 4 سنوات، ولم تبد اللجنة أي اعتراض.
وأضافت:" ما اتخذته اللجنة الأولمبية، من قرارات هي تخص شخصا ولا علاقة لها نهائيا بالكيان العريق ولن يؤثر بأي شكل في مختلف الألعاب الرياضية، وكلنا داعمون لفريق نادي الزمالك في مهمته الحالية بالبطولة الأفريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية، وكلنا ثقة وأمل في قيام الفريق بالأداء الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلا مشرفا، وندعو الله عز وجل أن يكون الفوز حليف القلعة البيضاء“.