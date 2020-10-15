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"فلكية جدة" تُعلن بدء موسم هالات الشمس

Time منذ ساعة
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"فلكية جدة" تُعلن بدء موسم هالات الشمس

جدة (صدى):
كشف مدير الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، عن بداية موسم هالات الشمس في المملكة.

وقال "أبو زاهرة": "تعتبر هالات الشمس أو هالة 22 درجة (نصف قطرها) من الظواهر البصرية التي يمكن ملاحظتها الآن بسهولة حول قرص الشمس في قبة السماء عندما تكون مهيأة الظروف الجوية مثالية، نظرًا لأن النصف الشمالي للكرة الأرضية يتعمق في الخريف باتجاه فصل الشتاء، لذلك تصبح السحب الجليدية أكثر شيوعًا، بعبارة أخرى هذا هو موسم هالات الشمس كالتالي تظهر بالصورة الملتقطة بسماء السعودية؛ مدينة جدة في وقت سابق".

وأضاف: "تحدث هالة الشمس داخل الغلاف الجوي لكوكبنا ويمكن رؤيتها في كافة أنحاء الكرة الأرضية ضمن الغيوم الرقيقة الضبابية الباردة التي تحتوي على بلورات الجليد على شكل قلم الرصاص طويلة ورقيقة مع ستة جوانب حتى في الطقس الحار فالهواء على إرتفاع 10 كيلومتر يكون بارداً مثل أي مكان آخر".

وتابع في بيان له:" البلورات الجليدية تشبه المنشور والمرايا حيث تعكس وتكسر ضوء الشمس بين أسطحها وربما ينقسم إلى ألوان بسبب التشتت وترسل عامود من الضوء في اتجاهات مستقلة، حيث تقوم ملايين البلورات الجليدية بالتألق والبريق على إرتفاع 4 إلى 8 كيلومتر أعلى طبقة التروبوسفير من غيوم ضبابيه لتشكل هذه الهالة من الضوء".

وأردف: "يلاحظ أن الجزء الداخلي من الهالة بلون أحمر باهت وإلى الخارج يبدأ ألون في التلاشىء تدريجيا إضافة أن السماء داخل الهالة مظلم وذلك بسبب عدم وجود بلورات جليدية تلألأ هناك".

واستطرد: "هالة الشمس هي دوماً بنفس القطر بغض النظر عن موقعها في السماء، وفي بعض الأحيان يكون بعض الأجزاء من الدائرة الكاملة مرئي فقط، ويمكن أن تتشكل الهالة أيضا حول أعمدة إنارة الشوارع في الطقس البارد جداً عندما تقوم بلورات الجليد التي تسمى غبار الألماس بالطفو في الهواء على إرتفاع منخفض".

وتابع: "هناك ظواهر بصرية شائعة تتصل بقطرات الماء أكثر من بلورات الجليد والتي تشمل قوس قزح وحلقات اصغر حول الشمس تسمى " الإكليل " .

يشار إلى انه عندما يتم النظر إلى الهالات الشمسية أو أي من الظواهر المتصلة بالشمس يجب حماية العين، ويجب عدم التحديق إلى الشمس ولو للحظة ويفضل أن يتم حجب الشمس خلف حافة مبنى، ويجب اخذ الحيطة والحذر عند تصوير الهالات خاصة عندما تكون الشمس غير محجوبة وتقع في مجال الرؤية ومن الخطير النظر إلى الشمس من خلال باحث الكاميرا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍂 خريف العمر
أستاذتنا الكريمة 👍🏻🌹 دائماً العقل الحر الذي لم يتعود على تبعية أحد يُحدث ضجيجاً في أي مكان يتواجد فيه من غير تحية لمنافقين المرحلة
الحربي
رحم الله الملك الصالح المغفور له بأذن الله عبدالله بن عبدالعزيز ونعم الملك، في عهده لم نعرف هذه الفتن لاتنسوني من دعائكم ، رحمك يا حبيب الشعب
انا
ان شاء الله ترجع تتوب وتتحجب مرة ثانية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين ويصبر اهله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين ويصبر اهله

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