النصر يُجدد عقد فيتوريا ويواجه "حمدالله"

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن إنهاء إدارة نادي النصر، اتفاقها مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للعالمي، لتجديد تعاقده لمدة موسمين.
وذكرت التقارير أن فيتوريا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، بزيادة قدرها مليون يورو عن راتبه في العقد القديم بين الطرفين.
وفي سياق متصل انتهت أزمة تهديد المغربي عبد الرزاق حمد الله، بفسخ تعاقده مع نادي النصر، بعد أن قامت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، بوفير الرواتب المتأخرة لدى هداف الدوري.
وأكدت التقارير أن الدعم المادي الذي قدمه عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي للنصر خلال هذا الأسبوع، والبالغ 5 ملايين ونصف المليون، أنهى تلك الأزمة تمامًا.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة النصر أرفقت صور الحوالتين في ردها على الإنذار الرسمي الذي أرسله اللاعب قبل أسبوع لإدارة ناديه.