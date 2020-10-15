"المنشطات" توقف لاعب الباطن 4 سنوات

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات، إيقاف لاعب نادي الباطن ماهر عثمان عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 8 سبتمبر الماضي.
كما تقرر حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودة الرياضي للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي.
وأكدت أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ، استنادًا للمادة 13 من اللائحة، وقد تم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم.
يأتي ذلك لوجود عناصر محظورة أو نواتجها أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب.