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الصحة: عودة الانخفاض في حالات كورونا بتسجيل 472 حالة جديدة

Time منذ 54 دقيقة
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الصحة: عودة الانخفاض في حالات كورونا بتسجيل 472 حالة جديدة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (472) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (341.062) حالة، كما سُجلت (507) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (327.327) حالة.

وأوضحت الصحة، أنه قد بلغ عدد الوفيات (5.127) حالة وذلك بإضافة (19) حالة وفاة جديدة، مشيرةً إلى المدينة المنورة تصدرت الإصابات بـ 83 حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ، وقردت خلق الله من قرادتهاا ..
سلسبيل
هل تعلم اخي المسلم انه حرام ان تقول صباح الخير أو هاي أو مساء الخير أو غير ذلك الا السلام عليكم ...السلام هو أعظم تحيه في الوجود ...منقول عن الدكتور ذاكر نايك الله يطول في عمره ..... المهم اللهم تقبل منها ورزقنا عمران عديده ومديده يا الله ياكريم يا رزاق يامتين
سلسبيل
يعني وشو ما فهمت كلمه (لأغراض غير ذللك ) يعني صور الاموات من باب الذكرا والترحم عليهم حرام ....حد يفيدني جزاكم الله خيرا
رامى محمد محمد حسن
ارجو اللتحاق معكم فى تيم الشغل

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