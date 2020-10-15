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استفادة 285 ألف أسرة من حلول "سكني" منذ مطلع العام

Time منذ ساعتين
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استفادة 285 ألف أسرة من حلول "سكني" منذ مطلع العام

الرياض (صدى):
أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 31,948 أسرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بينها 12,231 أسرة سكنت منازلها، إذ يمثّل هذا العدد الأعلى منذ إطلاق البرنامج على مستوى الأسر التي سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري حتى سبتمبر الماضي 285,762 أسرة بنسبة وصلت إلى 85% من العدد المستهدف، منها 96,633 أسرة سكنت منازلها، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدين منذ بداية العام الجاري بلغت 61,552 وحدة سكنية، فيما تم إصدار عقود 74,014 أرضا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 91,877 أسرة، إضافة إلى 58,319 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.

ويتيح البرنامج حلوله وخياراته السكنية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق "سكني" في سبيل تسهيل تملّك الأسر السعودية، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/، أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تُقدم خدمات وتسهيلات عدة، مثل (المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، واصدار شهادات الضريبة وغيرها).

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، على استمرار البرنامج في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبّي كافة احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

ونوّه السويلم إلى أن مشاريع "سكني" تشهد تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء ضمن 58 مشروعاً سكنياً تتواصل أعمال البناء فيها تتميز بمتوسط أسعار مناسبة بين 250 -750 ألف ريال، وبجودتها مع الالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين، وتتوزّع معظمها ضمن الضواحي السكنية لتوفّر حياة عصرية متكاملة المرافق والخدمات، وتتنوع وحداتها بين فلل وشقق وتاون هاوس، مثل (ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الجوهرة في جدة).

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل خصص البرنامج الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على كافة التساؤلات، إلى جانب الموقع الإلكتروني sakani.housing.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ، وقردت خلق الله من قرادتهاا ..
سلسبيل
هل تعلم اخي المسلم انه حرام ان تقول صباح الخير أو هاي أو مساء الخير أو غير ذلك الا السلام عليكم ...السلام هو أعظم تحيه في الوجود ...منقول عن الدكتور ذاكر نايك الله يطول في عمره ..... المهم اللهم تقبل منها ورزقنا عمران عديده ومديده يا الله ياكريم يا رزاق يامتين
سلسبيل
يعني وشو ما فهمت كلمه (لأغراض غير ذللك ) يعني صور الاموات من باب الذكرا والترحم عليهم حرام ....حد يفيدني جزاكم الله خيرا
رامى محمد محمد حسن
ارجو اللتحاق معكم فى تيم الشغل
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، العدد منخفض بفضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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