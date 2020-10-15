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الاتحاد يسعى إلى ضم أجنبي برازيلي

Time منذ ساعة
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الاتحاد يسعى إلى ضم أجنبي برازيلي

طلال الغامدي (صدى):
دخلت إدارة نادي الاتحاد، في مفاوضات لضم البرازيلي رافائيل فيجا، لاعب نادي بالميراس، ليكون الأجنبي السابع في صفوف الفريق.

يأتي ذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق البرازيلي فابيو كاريلي، فيما كشفت مصادر أن اللاعب يُفضل البقاء في ناديه الحالي إلا أن المفاوضات لا زالت جارية.

ويمتلك الاتحاد 6 أجانب في صفوفه، وهم "مارسيلو جروهي، وبرونو أوفيني، ورومارينيو، وبرونو هنريكي، وكريم الأحمدي، وألكسندر بريجوفيتش"، فيما يقترب التونسي أنيس البدري من الرحيل.

ويبلغ فيجا 25 عامًا من العمر، بيلعب في مركز صانع الألعاب، وقد لعب هذا الموسم 19 مباراة مع فريقه، استطاع خلالهم أن يسجل 4 أهداف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ، وقردت خلق الله من قرادتهاا ..
سلسبيل
هل تعلم اخي المسلم انه حرام ان تقول صباح الخير أو هاي أو مساء الخير أو غير ذلك الا السلام عليكم ...السلام هو أعظم تحيه في الوجود ...منقول عن الدكتور ذاكر نايك الله يطول في عمره ..... المهم اللهم تقبل منها ورزقنا عمران عديده ومديده يا الله ياكريم يا رزاق يامتين
سلسبيل
يعني وشو ما فهمت كلمه (لأغراض غير ذللك ) يعني صور الاموات من باب الذكرا والترحم عليهم حرام ....حد يفيدني جزاكم الله خيرا
رامى محمد محمد حسن
ارجو اللتحاق معكم فى تيم الشغل
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، العدد منخفض بفضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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