الاتحاد يسعى إلى ضم أجنبي برازيلي

طلال الغامدي (صدى):
دخلت إدارة نادي الاتحاد، في مفاوضات لضم البرازيلي رافائيل فيجا، لاعب نادي بالميراس، ليكون الأجنبي السابع في صفوف الفريق.
يأتي ذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق البرازيلي فابيو كاريلي، فيما كشفت مصادر أن اللاعب يُفضل البقاء في ناديه الحالي إلا أن المفاوضات لا زالت جارية.
ويمتلك الاتحاد 6 أجانب في صفوفه، وهم "مارسيلو جروهي، وبرونو أوفيني، ورومارينيو، وبرونو هنريكي، وكريم الأحمدي، وألكسندر بريجوفيتش"، فيما يقترب التونسي أنيس البدري من الرحيل.
ويبلغ فيجا 25 عامًا من العمر، بيلعب في مركز صانع الألعاب، وقد لعب هذا الموسم 19 مباراة مع فريقه، استطاع خلالهم أن يسجل 4 أهداف.