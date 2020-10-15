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الإنسانية في صورة.. رغم انشغاله إلا أنه أصر على مساعدة شخص لعبور الطريق
منذ ساعة
853
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ، وقردت خلق الله من قرادتهاا ..
سلسبيل
هل تعلم اخي المسلم انه حرام ان تقول صباح الخير أو هاي أو مساء الخير أو غير ذلك الا السلام عليكم ...السلام هو أعظم تحيه في الوجود ...منقول عن الدكتور ذاكر نايك الله يطول في عمره ..... المهم اللهم تقبل منها ورزقنا عمران عديده ومديده يا الله ياكريم يا رزاق يامتين
سلسبيل
يعني وشو ما فهمت كلمه (لأغراض غير ذللك ) يعني صور الاموات من باب الذكرا والترحم عليهم حرام ....حد يفيدني جزاكم الله خيرا
رامى محمد محمد حسن
ارجو اللتحاق معكم فى تيم الشغل
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، العدد منخفض بفضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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