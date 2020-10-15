"التجارة" تدعو الشركات المساهمة المقفلة بتعيين لجنة المراجعة

الرياض (صدى):
دعت وزارة التجارة اليوم الخميس الشركات المساهمة المقفلة للتقيد بالأنظمة واللوائح المتعلقة بتعيين لجنة المراجعة ، تطبيقاً لمبدأ الحوكمة وتعزيزاً للشفافية .
وأكدت " التجارة " على أهمية لجنة المراجعة ، إذ تتمثل مهامها في التالي :
1- مراقبة أعمال الشركة والمهام التنفيذية .
2- النظر في القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات .
3- إعداد تقرير عن رأيها فيشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .
وأوضحت أن لجنة المراجعة يتم تشكيلها بقرار من الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين ، ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة ، ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها .