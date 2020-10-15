الأعداد السابقة للصحيفة

"التجارة" تدعو الشركات المساهمة المقفلة بتعيين لجنة المراجعة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1259
"التجارة" تدعو الشركات المساهمة المقفلة بتعيين لجنة المراجعة

الرياض (صدى):
دعت وزارة التجارة اليوم الخميس الشركات المساهمة المقفلة للتقيد بالأنظمة واللوائح المتعلقة بتعيين لجنة المراجعة ، تطبيقاً لمبدأ الحوكمة وتعزيزاً للشفافية .

وأكدت " التجارة " على أهمية لجنة المراجعة ، إذ تتمثل مهامها في التالي :

1- مراقبة أعمال الشركة والمهام التنفيذية .

2- النظر في القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات .

3- إعداد تقرير عن رأيها فيشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .

وأوضحت أن لجنة المراجعة يتم تشكيلها بقرار من الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين ، ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة ، ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها .

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
تميم يريد حل وهوى قادر ولاكن مكبل على فكرة أريد حل مشكلتي بالعثمان اردغان كبريائي تدخلني في نفق مضلم موزة وإخوان وملفات التجسس وغيرها هلك حرث أبي وهلك حرث جدي بأبي .. حلك بالرياض أدرك قبل فوات الأوان شعبك يراعى اخفاقك كل إنسان يخطي قدر وفكر أنت دولة قطرة ماء بمحيط قارنت دولتك وكبرت وتكابرت بمرتزقة إعلام ومرتزقة إرهاب والعثماني جاك متمنيا إرهاب ومال تريد ونحن نريد جزيرة العرب شامخة أرجع وكن كيس فطن صدمتنا وغرك العثماني إني جار لك السياسة ليس سياسة الناس السياسة لها زائير قوة بزمن القوة والعقيدة الوسطي والرفعة والقمة جبل طويق قالب طاولة الانبطاح تصل إلا مرادك كيف ياتميم تحول دولتك وكانت محفوظة وتجعلها للاستعمار عقيدة راسخة عند العثماني أريد استعمار أجدادي عباة إخوان ودستور دولة الإرهاب الملالي هل فكرت إني كبري أرجع وكن كيس فطن صدمتنا وغرك العثماني والملالي 😐
كان زمان
وكمان طيب ..
كان زمان
حركات ...
كان زمان
رائع وممتع بكل المقاييس ... رحمة اله ...
كان زمان
رائع وممتع بكل المقاييس ... رحمة اله ...

أخر الأخبار

الإنسانية في صورة.. رغم انشغاله إلا أنه أصر على مساعدة شخص لعبور الطريق
الإنسانية في صورة.. رغم انشغاله إلا أنه أصر على مساعدة شخص لعبور الطريق
Time منذ 3 دقائق Views 62
حساب المواطن يوضح مدة عقد العقار الذي يتم اعتماده ضمن بيانات المستفيدين
حساب المواطن يوضح مدة عقد العقار الذي يتم اعتماده ضمن بيانات المستفيدين
Time منذ 8 دقائق Views 1182
دبي تمنح الإقامة للأجانب العاملين عن بعد وفق شروط
دبي تمنح الإقامة للأجانب العاملين عن بعد وفق شروط
Time منذ 11 دقيقة Views 1101
نصائح ذهبية لـ تدريب الأطفال على النوم
نصائح ذهبية لـ تدريب الأطفال على النوم
Time منذ 14 دقيقة Views 1109
"الأمن العام" يحذر من رسائل تنتحل أسماء وصفات جهات أمنية
"الأمن العام" يحذر من رسائل تنتحل أسماء وصفات جهات أمنية
Time منذ 18 دقيقة Views 1222
قرار مفاجئ لوالدة الطفل السوري المغتصب بلبنان
قرار مفاجئ لوالدة الطفل السوري المغتصب بلبنان
Time منذ 21 دقيقة Views 167
"التجارة" تدعو الشركات المساهمة المقفلة بتعيين لجنة المراجعة
"التجارة" تدعو الشركات المساهمة المقفلة بتعيين لجنة المراجعة
Time منذ 24 دقيقة Views 1259
"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق أكتوبر
"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق أكتوبر
Time منذ 31 دقيقة Views 1344
تعليق يدفع رابح صقر لحظر حساب "بدر خلف" في تويتر
تعليق يدفع رابح صقر لحظر حساب "بدر خلف" في تويتر
Time منذ 37 دقيقة Views 1377
فوائد الفحم النشط للبشرة
فوائد الفحم النشط للبشرة
Time منذ 47 دقيقة Views 1052