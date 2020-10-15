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"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق أكتوبر
منذ 31 دقيقة
1339
الرياض (صدى):
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35 " شهر أكتوبر" .
وأكد " حساب المواطن " أنه يمكن تقديم الإعتراض إلكترونياً عبر الرابط التالي :
هنــــا
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أحدث التعليقات
أبو عبدالله الحربي
تميم يريد حل وهوى قادر ولاكن مكبل على فكرة أريد حل مشكلتي بالعثمان اردغان كبريائي تدخلني في نفق مضلم موزة وإخوان وملفات التجسس وغيرها هلك حرث أبي وهلك حرث جدي بأبي .. حلك بالرياض أدرك قبل فوات الأوان شعبك يراعى اخفاقك كل إنسان يخطي قدر وفكر أنت دولة قطرة ماء بمحيط قارنت دولتك وكبرت وتكابرت بمرتزقة إعلام ومرتزقة إرهاب والعثماني جاك متمنيا إرهاب ومال تريد ونحن نريد جزيرة العرب شامخة أرجع وكن كيس فطن صدمتنا وغرك العثماني إني جار لك السياسة ليس سياسة الناس السياسة لها زائير قوة بزمن القوة والعقيدة الوسطي والرفعة والقمة جبل طويق قالب طاولة الانبطاح تصل إلا مرادك كيف ياتميم تحول دولتك وكانت محفوظة وتجعلها للاستعمار عقيدة راسخة عند العثماني أريد استعمار أجدادي عباة إخوان ودستور دولة الإرهاب الملالي هل فكرت إني كبري أرجع وكن كيس فطن صدمتنا وغرك العثماني والملالي 😐
كان زمان
وكمان طيب ..
كان زمان
حركات ...
كان زمان
رائع وممتع بكل المقاييس ... رحمة اله ...
كان زمان
رائع وممتع بكل المقاييس ... رحمة اله ...
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