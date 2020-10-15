وظائف شاغرة بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة " ترشيد " باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفيي : مسؤول تدريب أول .
الشروط :
1- أن يكون من المواطنين .
2- بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها .
3- خبرة لا تقل عن 3سنوات .
4- إجادة العربية والإنجليزية تحدث وكتابة .
5- إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً شركة مايكروسفت .
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس 28 / 2/ 1442 هـ ، الموافق 15 / اكتوبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا