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وظائف شاغرة بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

Time منذ ساعة
Views 1473
وظائف شاغرة بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة " ترشيد " باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفيي : مسؤول تدريب أول .

الشروط :

1- أن يكون من المواطنين .

2- بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها .

3- خبرة لا تقل عن 3سنوات .

4- إجادة العربية والإنجليزية تحدث وكتابة .

5- إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً شركة مايكروسفت .

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس 28 / 2/ 1442 هـ ، الموافق 15 / اكتوبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي :  هنا

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
تميم يريد حل وهوى قادر ولاكن مكبل على فكرة أريد حل مشكلتي بالعثمان اردغان كبريائي تدخلني في نفق مضلم موزة وإخوان وملفات التجسس وغيرها هلك حرث أبي وهلك حرث جدي بأبي .. حلك بالرياض أدرك قبل فوات الأوان شعبك يراعى اخفاقك كل إنسان يخطي قدر وفكر أنت دولة قطرة ماء بمحيط قارنت دولتك وكبرت وتكابرت بمرتزقة إعلام ومرتزقة إرهاب والعثماني جاك متمنيا إرهاب ومال تريد ونحن نريد جزيرة العرب شامخة أرجع وكن كيس فطن صدمتنا وغرك العثماني إني جار لك السياسة ليس سياسة الناس السياسة لها زائير قوة بزمن القوة والعقيدة الوسطي والرفعة والقمة جبل طويق قالب طاولة الانبطاح تصل إلا مرادك كيف ياتميم تحول دولتك وكانت محفوظة وتجعلها للاستعمار عقيدة راسخة عند العثماني أريد استعمار أجدادي عباة إخوان ودستور دولة الإرهاب الملالي هل فكرت إني كبري أرجع وكن كيس فطن صدمتنا وغرك العثماني والملالي 😐
كان زمان
وكمان طيب ..
كان زمان
حركات ...
كان زمان
رائع وممتع بكل المقاييس ... رحمة اله ...
كان زمان
رائع وممتع بكل المقاييس ... رحمة اله ...

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