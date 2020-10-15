الكويت تصفع "تميم" بعد طلبه الوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر كويتية مطلعة اليوم الخميس رفض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح طلب أمير قطر بالوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية .
وأكدت أن رسالة " تميم " الخطية التي سلمها وزير خارجيته لأمير الكويت لم تلقى القبول وأن الكويت فضلت عدم الوساطة في ظل استمرار سياسة قطر العدائية لدولها الشقيقة .
وكان أمير الكويت قد استقبل في قصره وزير خارجية قطر الذي توهم إمكانية استقطاب الكويت للجانب القطري .
الجدير بالذكر أن "تميم بن حمد " أمير قطر سعى للتودد مراراً للكويت بعد وفاة الشيخ الصباح رحمه الله ، في محاولة مكشوفة للإستعانة بالكويت دون تغيير حقيقي للموقف القطري في المنطقة .