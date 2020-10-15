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الكويت تصفع "تميم" بعد طلبه الوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية

Time منذ ساعة
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الكويت تصفع "تميم" بعد طلبه الوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر كويتية مطلعة اليوم الخميس رفض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح طلب أمير قطر بالوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية .

وأكدت أن رسالة " تميم " الخطية التي سلمها وزير خارجيته لأمير الكويت لم تلقى القبول وأن الكويت فضلت عدم الوساطة في ظل استمرار سياسة قطر العدائية لدولها الشقيقة .

وكان أمير الكويت قد استقبل في قصره وزير خارجية قطر الذي توهم إمكانية استقطاب الكويت للجانب القطري .

الجدير بالذكر أن "تميم بن حمد " أمير قطر سعى للتودد مراراً للكويت بعد وفاة الشيخ الصباح رحمه الله ، في محاولة مكشوفة للإستعانة بالكويت دون تغيير حقيقي للموقف القطري في المنطقة .

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أحدث التعليقات

ابوعبدالعزيز
ممتاز ياسمو الامير ووجوب مقاطعة هاذا الماسوني الخبيث
ابوعبدالعزيز
الله درك ياابن مساعد ممتاز مقاطعة هاذا الماسوني الخبيث
ابو فهد الشمري
اظن ان الشيخ نواف الأحمد لديه سياسه جديده تختلف عن سابقتها بشكل عام وتجاه قطر بشكل خاص..
.
صدق ما يشبهه وأصلا هو أصيب بكورونا فأكيد بيخاف من الفيروس وبيسوي الإحترازات
عبدالعزيز
والله ثم والله الله يا ستر من 2020الي 2030 الرواتب مع السلامة ان شاءالله مسافر جاكرتا بعد التقاعد 🤣🤣🤣🤣

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