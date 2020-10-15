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تنفيذ مشروعات الإنارة الموفرة للطاقة في بعض المخططات والأحياء السكنية بالمدينة

Time منذ ساعة
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تنفيذ مشروعات الإنارة الموفرة للطاقة في بعض المخططات والأحياء السكنية بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):
أنهت أمانة المدينة المنورة تنفيذ العديد من مشاريع الإنارة في بعض المخططات والأحياء السكنية في المدينة المنورة, تمثلت في تركيب أعمدة إنارة وفوانيس موفرة للطاقة, وذلك وفق معايير الأولويات التي تراعي الكثافة السكانية.

وبينت أمانة المنطقة أن المشروعات التي تم إنجازها مؤخراً شملت تركيب مجموعة من الفوانيس وأعمدة الإنارة الجديدة في مناطق غير منارة مسبقاً، حيث جرى تركيب 118 عامود إنارة في مخطط حمراء الأسد "ط" بعد تمديد 5500 متر من الكابلات، بالإضافة إلى إنارة ما نسبته 98% من المخطط, وتركيب 277 عامود إنارة في مخطط شوران "س" منها 122 عاموداً مفرداً، و155 عاموداً مزدوجاً, وشملت الأعمال تركيب 250 عامود إنارة بمخطط شوران "ف"، وكذلك 254 عامود إنارة في مخطط الزهرة "د" منها 164 عامود مفرد و90 عاموداً مزدوجاً.

وتهدف هذه المشاريع إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة، وتحقيق أفضل مستوى للإنارة صديقة البيئة وقليلة الانبعاثات التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة المخططات والأحياء السكنية.

 

 

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أحدث التعليقات

ابوعبدالعزيز
ممتاز ياسمو الامير ووجوب مقاطعة هاذا الماسوني الخبيث
ابوعبدالعزيز
الله درك ياابن مساعد ممتاز مقاطعة هاذا الماسوني الخبيث
ابو فهد الشمري
اظن ان الشيخ نواف الأحمد لديه سياسه جديده تختلف عن سابقتها بشكل عام وتجاه قطر بشكل خاص..
.
صدق ما يشبهه وأصلا هو أصيب بكورونا فأكيد بيخاف من الفيروس وبيسوي الإحترازات
عبدالعزيز
والله ثم والله الله يا ستر من 2020الي 2030 الرواتب مع السلامة ان شاءالله مسافر جاكرتا بعد التقاعد 🤣🤣🤣🤣

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