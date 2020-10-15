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بالفيديو.. تعيين ملازمات تحقيق في النيابة العامة لأول مرة والكشف عن طبيعة عملهن

Time منذ 19 دقيقة
Views 1461
بالفيديو.. تعيين ملازمات تحقيق في النيابة العامة لأول مرة والكشف عن طبيعة عملهن

الرياض (صدى):
بدأت 51 من ملازمات التحقيق مباشرة أعمالهن بالنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة بعد تعيينهن على السلم النيابي .

وروت إحدى الملازمات طبيعة القضايا التي يحققن فيها ، موضحة أن هناك اهتمام بدورهن في قضايا المرأة والأسرة والصلح الجنائي ، بجانب عملهن في شؤون السجينات لإبداء الآراء فيهن ، والرقابة عليهن والرعاية والتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد .

كما أكدن خضوعه لبرنامج تدريبي لمدة عام للتعرف على الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والإطلاع على بعض المرافق الأمنية ، وفقاً لـ"العربية " .

وقالت ملازمة أخرى ، أنها باشرت التحقيق مع بعض السجينات حول قضايا المخدرات والإعتداء على المال أو العرض ، والرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات .

وتتمتع الملازمات بحصانة نيابية خلال عملهن في 13 فرع في مناطق المملكة ، وتم تعيين الخمسة الأوائل منهن بحسب رغبتهن دعماً لدور المرأة .

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
فلتذهب تركيا وكل ما يمت لها بصلة الى الجحيم فلم يرى العالم العربي خيرا منهم في اي وقت من عهد الدولة العثمانية وحتى اليوم فقد كانو هم السبب في كل مصيبة حلت بنا بل انهم قضو على كل شيىء ذو قيمة في الحضارة العربية وطبعا هذا المنطق لن يكون مستساغا لمن استثمرو اموالهم في مشاريع داخل تركيا او اعتادو قضاء اجازاتهم في بلد يحتقر كل ماهو عربي بل يراهم لايعدون ان يكونو حذاء في ارجلهم لذلك فحملة المقاطعة لها مايبررها ولن ندعم اقتصاد دولة تسيىء لنا بمناسبة ومن غير ومن لم يعجبه ذلك فليشرب من البحر
ابو محمد 😎 ✍️
دعواهم دعوى ...
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم مشركون مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم مشركون مجرمون ..

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