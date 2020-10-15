بالفيديو.. تعيين ملازمات تحقيق في النيابة العامة لأول مرة والكشف عن طبيعة عملهن

الرياض (صدى):
بدأت 51 من ملازمات التحقيق مباشرة أعمالهن بالنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة بعد تعيينهن على السلم النيابي .
وروت إحدى الملازمات طبيعة القضايا التي يحققن فيها ، موضحة أن هناك اهتمام بدورهن في قضايا المرأة والأسرة والصلح الجنائي ، بجانب عملهن في شؤون السجينات لإبداء الآراء فيهن ، والرقابة عليهن والرعاية والتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد .
كما أكدن خضوعه لبرنامج تدريبي لمدة عام للتعرف على الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والإطلاع على بعض المرافق الأمنية ، وفقاً لـ"العربية " .
وقالت ملازمة أخرى ، أنها باشرت التحقيق مع بعض السجينات حول قضايا المخدرات والإعتداء على المال أو العرض ، والرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات .
وتتمتع الملازمات بحصانة نيابية خلال عملهن في 13 فرع في مناطق المملكة ، وتم تعيين الخمسة الأوائل منهن بحسب رغبتهن دعماً لدور المرأة .