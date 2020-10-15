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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية

Time منذ 30 دقيقة
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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، التي تهدف إلى تعزيز موثوقية خدمات الحوسبة السحابية، من خلال تقديم خدمات حوسبة سحابية آمنة تساعد على الصمود حيال التهديدات السيبرانية المختلفة، مما يدعم استمرارية الخدمات والأعمال.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة واختصاصها بوضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، بما يعزز أمن الفضاء السيبراني الوطني، وتمكّن الوثيقة من تحديد المتطلبات الأمنية لخدمات الحوسبة السحابية والعمل على تحقيقها لتلبية الاحتياجات الأمنية ورفع جاهزيتها حيال المخاطر السيبرانية على جميع خدمات الحوسبة السحابية، حيث تم إعداد الوثيقة بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط أمن سيبراني أعدت من قبل منظمات وجهات محلية ودولية، كما تم الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات العلاقة في مجال الأمن السيبراني.

وتحتوي الوثيقة على 37 ضابطًا أساسيًا و 96 ضابطًا فرعيًا لمقدمي الخدمات، و 18 ضابطًا أساسيًا و 26 ضابطًا فرعيًا للمشتركين، مقسمة على أربعة مكونات رئيسة، وقد قامت الهيئة بتطوير وثيقة ملحق المنهجية والمواءمة لضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، التي تحتوي على مبادئ تصميم ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، والعلاقة بالمعايير الدولية الأخرى، ومنهجية تصميم ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، ومكونات وهيكلية ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وعدد من الأقسام التوضيحية الأخرى.

يذكر أن إصدار ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية يأتي امتداداً لعدد من الضوابط والمعايير والإرشادات التي أصدرتها الهيئة، مثل: (الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة)، وتعمل الهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة على تطبيق تلك الضوابط، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
فلتذهب تركيا وكل ما يمت لها بصلة الى الجحيم فلم يرى العالم العربي خيرا منهم في اي وقت من عهد الدولة العثمانية وحتى اليوم فقد كانو هم السبب في كل مصيبة حلت بنا بل انهم قضو على كل شيىء ذو قيمة في الحضارة العربية وطبعا هذا المنطق لن يكون مستساغا لمن استثمرو اموالهم في مشاريع داخل تركيا او اعتادو قضاء اجازاتهم في بلد يحتقر كل ماهو عربي بل يراهم لايعدون ان يكونو حذاء في ارجلهم لذلك فحملة المقاطعة لها مايبررها ولن ندعم اقتصاد دولة تسيىء لنا بمناسبة ومن غير ومن لم يعجبه ذلك فليشرب من البحر
ابو محمد 😎 ✍️
دعواهم دعوى ...
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم مشركون مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم مشركون مجرمون ..

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