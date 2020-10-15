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أصغر روائية في المملكة تروي قصة نجاحها

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أصغر روائية في المملكة تروي قصة نجاحها

الرياض (صدى):
روت أصغر روائية في المملكة، ريتاج الحازمي، قصة نجاحها في عالم التأليف والكتابة، مؤكدة أنها بدأت الكتابة وهي في عمر 6 سنوات.

وذكرت البالغة من العمر حاليا 11 عاما أن خطواتها في الكتابة بدأت عندما كانت تدرس برفقة أسرتها في الخارج، حيث كان المعلمة الخاصة بها تحثها على الكتابة حول الأماكن التى تزورها.

وأضافت، وفقا لـ"العربية"، أنها حرصت على الاشتراك في العديد من البرامج التى تقدمها المكتب القريبة من منزلها حينها، وعندما عادت إلى المملكة استمرت في الكتابة، وبدأت في عمر 8 سنوات تكتب قصص صغيرة.

وأكدت أن والدها شجعها على أخذ الدورات المتخصصة في كتابة الروايات، مضيفة أن ذلك مكنها من الإنتهاء من كتابة أول رواية لها في العام الماضي، وهي بعنوان "كنز البحر المفقود"، منوهة بأنها تعمل حالياً على كتابة كتابين آخرين.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
فلتذهب تركيا وكل ما يمت لها بصلة الى الجحيم فلم يرى العالم العربي خيرا منهم في اي وقت من عهد الدولة العثمانية وحتى اليوم فقد كانو هم السبب في كل مصيبة حلت بنا بل انهم قضو على كل شيىء ذو قيمة في الحضارة العربية وطبعا هذا المنطق لن يكون مستساغا لمن استثمرو اموالهم في مشاريع داخل تركيا او اعتادو قضاء اجازاتهم في بلد يحتقر كل ماهو عربي بل يراهم لايعدون ان يكونو حذاء في ارجلهم لذلك فحملة المقاطعة لها مايبررها ولن ندعم اقتصاد دولة تسيىء لنا بمناسبة ومن غير ومن لم يعجبه ذلك فليشرب من البحر
ابو محمد 😎 ✍️
دعواهم دعوى ...
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم مشركون مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم مشركون مجرمون ..

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