أصغر روائية في المملكة تروي قصة نجاحها

الرياض (صدى):
روت أصغر روائية في المملكة، ريتاج الحازمي، قصة نجاحها في عالم التأليف والكتابة، مؤكدة أنها بدأت الكتابة وهي في عمر 6 سنوات.
وذكرت البالغة من العمر حاليا 11 عاما أن خطواتها في الكتابة بدأت عندما كانت تدرس برفقة أسرتها في الخارج، حيث كان المعلمة الخاصة بها تحثها على الكتابة حول الأماكن التى تزورها.
وأضافت، وفقا لـ"العربية"، أنها حرصت على الاشتراك في العديد من البرامج التى تقدمها المكتب القريبة من منزلها حينها، وعندما عادت إلى المملكة استمرت في الكتابة، وبدأت في عمر 8 سنوات تكتب قصص صغيرة.
وأكدت أن والدها شجعها على أخذ الدورات المتخصصة في كتابة الروايات، مضيفة أن ذلك مكنها من الإنتهاء من كتابة أول رواية لها في العام الماضي، وهي بعنوان "كنز البحر المفقود"، منوهة بأنها تعمل حالياً على كتابة كتابين آخرين.