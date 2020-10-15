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مهن يستهدفها قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات

Time منذ 31 دقيقة
Views 1406
مهن يستهدفها قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر مؤخراً يهدف لتوفير فرص وظيفية لأبناء الوطن في أكثر من ٣٠ مهنة.

وأوضحت الوزارة أبرز هذه المهن وهي أخصائي تحليل الأعمال، مهندس حاسب آلي، وأخصائي تحليل الأعمال، أخصائي تطوير برمجيات، فني شبكات، مهندس اتصالات، مهندس شبكات، وأخصائي دعم فني، ومهنة مبرمج.

ونوهت الوزارة بأن قرار التوطين يأتي في إطار اتفاقية أبرمتها مع مجلس الغرف السعودية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال العام الماضي.

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أحدث التعليقات

عين الصقر
والله انه افضل ممثل واحتجاجا في الدوري السعودي غير كذا والله ماعنده ماعند جدتي الله يرحمها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع.. آمين ..
احمد
مثل الاطبا بالخاص يساوم المريض على آلآمه تدفع كذا وتدفع كذا ونفس الطبيب هذا ياخذ راتب ٨٠ الف بالمستشفيات الحكومية
نجاة محمد
احسنتم و ان شاء المقاطعة تسفر علي طرد اردوغان من السلطة
مغرد
تختلف الأسواق عن الحرم انت تعرف يكون زحام غير طبيعي وتنتشر العدو بسرعه لا آلاف البشر

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