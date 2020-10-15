مهن يستهدفها قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر مؤخراً يهدف لتوفير فرص وظيفية لأبناء الوطن في أكثر من ٣٠ مهنة.
وأوضحت الوزارة أبرز هذه المهن وهي أخصائي تحليل الأعمال، مهندس حاسب آلي، وأخصائي تحليل الأعمال، أخصائي تطوير برمجيات، فني شبكات، مهندس اتصالات، مهندس شبكات، وأخصائي دعم فني، ومهنة مبرمج.
ونوهت الوزارة بأن قرار التوطين يأتي في إطار اتفاقية أبرمتها مع مجلس الغرف السعودية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال العام الماضي.