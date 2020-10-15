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صورة رائعة لأصغر متطوعة في حملة "لتبقى نظيفة" بعسير
منذ ساعة
806
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع.. آمين ..
احمد
مثل الاطبا بالخاص يساوم المريض على آلآمه تدفع كذا وتدفع كذا ونفس الطبيب هذا ياخذ راتب ٨٠ الف بالمستشفيات الحكومية
نجاة محمد
احسنتم و ان شاء المقاطعة تسفر علي طرد اردوغان من السلطة
مغرد
تختلف الأسواق عن الحرم انت تعرف يكون زحام غير طبيعي وتنتشر العدو بسرعه لا آلاف البشر
نجاة محمد
احسنت الرد سمو الامير
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