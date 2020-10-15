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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 32 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان ،عسير) ، فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا زينها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا زينها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا زينها
أبو كنان
لا رحمة ولا إنسانية ولا أخلاق ولا تقوى لدى تلك الحثالة وأتحدى إن كانوا من أهل الصلاة لا والله أهل الصلاة عندهم على الأقل شيئا من التقوى والخوف من الله ..تشوهون سمعة بلدكم وسمعة دينكم وسمعة عائلتكم بفعلكم الخبيث لا بارك الله فيكم وقبحكم الله دنيا وآخرة وعوض الله المسكين وأمه خيرا..إنا لله وإنا إليه راجعون
روح الشمس
المشكله لما ولي أمر الطالب أو الطالبة لم يسمونها قضيه و لا يعلمون أبنائهم الخطأ والصواب بطريقه حضارية وايجابية رحم الله تعليم اول خرج جيل قوي لما كانت التربيه قبل التعليم ومعتمدة على نفسه

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