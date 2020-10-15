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حكم بحبس ابنة بوتفليقة المزعومة 12 سنة

Time منذ 8 دقائق
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حكم بحبس ابنة بوتفليقة المزعومة 12 سنة

الجزائر (صدى):
أصدرت محكمة في الجزائر، حكمًا بسجن نشناش زوليخة، الشهيرة بلقب "مدام مايا"، لمدة 12 سنة نافذة مع مصادرة جميع أملاكها المنقولة وغير المنقولة، وذلك بعد ثبوت تورطها في قضايا فساد.

وكانت "مايا" قد ادعت قبل سنوات أنها ابنة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتتمكن من عقد صفقات مشبوهة، للحصول على امتيازات بطرق غير قانونية.

وخلال العشر سنوات الماضية تحولت "مايا" إلى حلقة نفوذ قوية تمر عبرها العديد من صفقات الفساد التي تمت في وقت بوتفليقة.

وتتضمن قضايا الفساد، منح والحصول امتيازات غير مستحقة، وتلقي رشاوى، وسوء استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واستغلال الوظيفة.

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أحدث التعليقات

سعد
الجنس بالتراضي ليس انحلال
سيف
ابو خالد أبها ادعي لهم بالهدايه لاتعتدي في الدعاء ابن آدم خطاء
سلطان النعيمي
لماذا نقاطع المنتجات التركية طالما هناك علاقات تجارية وسياسية قائمة بوجود سفراء هنا وهناك ، اذا كانت هناك مشاكل سياسية بيننا وبينهم يجب تنبيه السفير التركي بالاول وطردة في حال تكرر الخطأ عندها نقاطع كل مايعني لتركيا هناك عهود ومواثيق تجارية وسياسية بين البلدين يجب احترامها الا اذا خالفت تركيا تلك المعاهدات قضية خاشقجي كانت معقدة ونجحت فيها السيادة السعودية بامتياز وتركت تركيا تذهب ادراج الرياح لااظن ان تركيا تستطيع مجاراة السعودية سياسيا او اقتصاديا ولا ابالغ ان قلت عسكريا فالسعودية بلد متقدم جدا جدا في كل المجالات وتركيا تعرف حجمها امام السعودية لذلك لا ارى المقاطعة ضرورية لانها ليست خيارا مطروحا في ظل وجود علاقات بين البلدين انتهى .
abdul
جحر*
abdul
حاصرتم وقاطعتم قطر، في النهاية ما ضريتم إلّا انفسكم. الحين تبون تسوون نفس الشيئ مع الاتراك. تري المؤمن لا يلدغ من الجحرة مرتين.

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