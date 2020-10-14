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سطام بن خالد لإعلام أردوغان: الحجر الأسود ملك للمسلمين وليس للزينة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1374
سطام بن خالد لإعلام أردوغان: الحجر الأسود ملك للمسلمين وليس للزينة

الرياض (صدى):
وجه الأمير سطام بن خالد آل سعود، رسالة للإعلام التركي الذي أقر بسرقة أجزاء من الحجر الأسود.

وقال الأمير سطام في رسالته لوكالة الأناضول التركية: " للتذكير فقط، ما دامكم معترفين بوجود أجزاء من الحجر الأسود في أسطنبول لماذا لا يتم ارجاعه لمكانه الطبيعي وترك التبريرات السخيفة ".

وتابع: " الحجر الأسود هو ملك للمسلمين عامة، وليس من حق أحد استخدامه لتزيين القبور والمساجد ".

يذكر أن الحجر الأسود كان قطعة واحدة وذلك عندما سرقه القرامطة عام 317هـ-930م وبعد إعادته لموضعه في الكعبة عام 339هـ _951م كان مكسورا لعدة قطع، منه 8 قطع موجودة في الكعبة حالياً، و6 قطع سرقها السلطان العثماني سليمان القانوني ونقلها إلى تركيا.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
انتوا شوفتوا توتر ترند الجمهور النصراوي يقول لحمد الله انقلع و تم نفي اداري الهلال في برنامج ان لا غوميز و الفرج بيتركون النادي العبوا غيرها
زاير
هذه النوعية من العملات ناقله للامراض المعديه بين الناس .
أبوخالد-أبها.
اللهم.. شل لسان و سمع وبصر كل من يبتز امرأة.. او فتاة.. او اي احد ضعيف.. اللهم اشغلهم في انفسهم بالامراض.. عن ايذاء خلقك.
سلسبيل
انا معجب فيها جدا ...يازينها وهي ترمي الاوراق بوجه ترامب ..تحس انها المراءه الحديديه ......... سؤال يا صدى وين الفيديوا حق الخبر
سلسبيل
القصه مزعجه بس لو نفس الاحداث والأشخاص بس عند العرب كان انكرت وماعرفت مين الفاعل ...هي صريحه ومش منافقه مثل الي حولي ..الكل كذاب ومنافق وما بتقدر تعرف العدو من الصديق أو حتى متى الصديق يسقط القناع لتعرف انه العدو ...زمن اغبر 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

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