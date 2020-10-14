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دعوة لمقاطعة الحلاقين الأتراك

Time منذ 29 دقيقة
Views 1765
دعوة لمقاطعة الحلاقين الأتراك

الرياض (صدى):
تزامنًا مع الدعوات لمقاطعة الشركات التركية داخل وخارج المملكة رداً على إساءة النظام التركي للمملكة ودول المنطقة، طالب المحلل السياسي مبارك آل عاتي بمقاطعة الحلاقين الأتراك أيضًا.

وقال آل عاتي: " من متطلبات حملة قاطعوا المنتجات التركية، مقاطعة الحلاقين الاتراك، وإلزامهم إزالة صورة علم تركيا ومطالبة المراقبين بتطبيق النظام و محاسبتهم " .

يذكر أن رئيس الغرف التجارية عجلان العجلان، جدد أمس الأربعاء، دعوته لجميع الشركات السعودية إلى عدم التعامل مع الشركات والمنتجات التركية، مؤكدا أن هذا أقل رد ضد استمرار العداء والإساءة التركية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
انتوا شوفتوا توتر ترند الجمهور النصراوي يقول لحمد الله انقلع و تم نفي اداري الهلال في برنامج ان لا غوميز و الفرج بيتركون النادي العبوا غيرها
زاير
هذه النوعية من العملات ناقله للامراض المعديه بين الناس .
أبوخالد-أبها.
اللهم.. شل لسان و سمع وبصر كل من يبتز امرأة.. او فتاة.. او اي احد ضعيف.. اللهم اشغلهم في انفسهم بالامراض.. عن ايذاء خلقك.
سلسبيل
انا معجب فيها جدا ...يازينها وهي ترمي الاوراق بوجه ترامب ..تحس انها المراءه الحديديه ......... سؤال يا صدى وين الفيديوا حق الخبر
سلسبيل
القصه مزعجه بس لو نفس الاحداث والأشخاص بس عند العرب كان انكرت وماعرفت مين الفاعل ...هي صريحه ومش منافقه مثل الي حولي ..الكل كذاب ومنافق وما بتقدر تعرف العدو من الصديق أو حتى متى الصديق يسقط القناع لتعرف انه العدو ...زمن اغبر 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

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