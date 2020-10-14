دعوة لمقاطعة الحلاقين الأتراك

الرياض (صدى):
تزامنًا مع الدعوات لمقاطعة الشركات التركية داخل وخارج المملكة رداً على إساءة النظام التركي للمملكة ودول المنطقة، طالب المحلل السياسي مبارك آل عاتي بمقاطعة الحلاقين الأتراك أيضًا.
وقال آل عاتي: " من متطلبات حملة قاطعوا المنتجات التركية، مقاطعة الحلاقين الاتراك، وإلزامهم إزالة صورة علم تركيا ومطالبة المراقبين بتطبيق النظام و محاسبتهم " .
يذكر أن رئيس الغرف التجارية عجلان العجلان، جدد أمس الأربعاء، دعوته لجميع الشركات السعودية إلى عدم التعامل مع الشركات والمنتجات التركية، مؤكدا أن هذا أقل رد ضد استمرار العداء والإساءة التركية.